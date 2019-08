Bologna, Mihajlovic dimesso dall'ospedale: ci sarà contro la SPAL

Completato il primo ciclo di cure, Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’ospedale. Il tecnico del Bologna è pronto a tornare ancora in panchina.

Domenica scorsa ha sorpreso tutti prendendo regolarmente il suo posto al Bentegodi in occasione del debutto del in campionato contro il , ora Sinisa Mihajlovic si prepara a guidare la sua squadra dal campo anche nelle prossime partite.

Il tecnico rossoblù, a poco più di un mese dall’inizio della sua battaglia contro la leucemia, ha lasciato l’ospedale Sant’Orsola. Mihajlovic è stato dimesso dopo il primo ciclo di cure, a confermarlo è stata una nota dello stesso policlinico.

"E' in buone condizioni generali, è stato dimesso dal reparto a Bassa Carica Microbica dell’Unità operativa di Ematologia".

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dell' Sport, l’allenatore del Bologna, è ora atteso da un periodo di riposo, prima di iniziare la seconda fase del suo cammino verso la guarigione.

Mihajlovic, nella giornata di giovedì, potrebbe raggiungere i suoi ragazzi nel centro sportivo di Casteldebole e la sua presenza in panchina per la prossima gara di campionato del Bologna, in programma venerdì sera al Dall’Ara contro la , è da considerarsi quasi certa.