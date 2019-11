Bologna-Inter, chance per Lazaro: verso la prima da titolare

L'Inter cerca il sorpasso alla Juventus: trasferta insidiosa a Bologna dove potrebbe avere la sua chance da titolare Lazaro. Candreva a riposo.

Il sorpasso è sfumato proprio sul gong con il rigore trasformato da Ronaldo a rimettere le cose a posto per la : l' ha creduto, per più di un tempo, al primo posto in solitaria che potrebbe essere agguantato oggi e mantenuto almeno per qualche ora, prima dell'atteso derby della Mole.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Nerazzurri col fiatone per via dei tanti impegni ravvicinati che hanno messo a dura prova la rosa: contro il si è vista un'Inter in sofferenza nel finale durante la difesa del risultato, comunque portato a casa nonostante il forcing avversario.

Conte si è detto preoccupato per il costante impiego dell'undici titolare su cui ha fatto affidamento: giocano quasi sempre gli stessi, motivo per cui è facile pensare che a dovrebbe andare in scena un minimo turnover, più che utile in vista del cruciale impegno di della settimana prossima sul campo del .

Asamoah non è partito con la squadra: sull'out di sinistra ci sarà Biraghi, mentre su quello di destra dovrebbe agire Lazaro. Candreva verso un turno di riposo. In mediana ancora Gagliardini, mentre il recuperato Sensi partirà dalla panchina. Davanti la collaudata coppia Lukaku-Lautaro, portatrice di dodici goal in campionato. In difesa dovrebbe riposare Godin: dentro Bastoni.

Bologna senza Dijks e Tomiyasu: sulle fasce agiranno Mbaye e Krejci. Bani è favorito su Denswil per affiancare Danilo, Medel si gioca il posto con Svanberg dopo l'infortunio. In attacco è pronto a tornare dal primo minuto Palacio, in virtù degli acciacchi fisici di Santander.

Queste le probabili formazioni di Bologna-Inter:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Lazaro, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez.