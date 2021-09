Nel Bologna c'è Medel in difesa, Barrow in attacco. Fuori Sansone da una parte e Pandev dall'altra, in campo anche Hernani.

Le formazioni ufficiali di Bologna-Genoa BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Dominguez, Soriano; Orsolini, Arnautovic, Barrow GENOA (3-5-2): Sirigu; Bani, Maksimovic, Criscito; Cambiaso, Rovella, Badelj, Hernani, Fares; Destro, Kallon Si apre con Bologna-Genoa il turno infrasettimanale di Serie A. Entrambe sconfitte nella quarta giornata, le squadre di Mihajlovic e Ballardini puntano al successo per allontanare l'ultimo k.o e ripartire: in classifica padroni di casa a sette punti, liguri a tre. Scelti da Goal Probabili formazioni Serie A: 5ª giornata

Mihajlovic lascia in panchina Sansone, affidandosi a Arnautovic come punta, supportato da Orsolini e Barrow. A centrocampo scala Soriano, con Dominguez e Svanberg confermati. In porta c'è Skorupski, difeso da De Silvestri, Medel, Bonifazi e Hickey. Nel Genoa Pandev rimane fuori, lasciando dal 1' Kallon con Destro. Tra i pali Sirigu difeso da Bani, Maksimovic e Criscito, nessuna sorpresa sulle fasce: giocano Cambiaso e Fares. Interni Badelj, Rovella ed Hernani, panchina per Tourè e Venheusden.