Bologna-Atalanta, le formazioni ufficiali: Palacio e Malinovskyi titolari

Nel Bologna Palacio con Sansone e Orsolini nel tridente, dentro Dzemaili. Gomez out nell'Atalanta, che schiera Pasalic e Malinovsyi sulla trequarti.

Le formazioni ufficiali di - :

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Dzemaili, Medel, Poli; Orsolini, Palacio, Sansone. All. Mihajlovic

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini

4-3-3 per il Bologna, che ritrova Medel in mezzo al campo e davanti schiera il trio Sansone-Palacio-Orsolini. Quest'ultimo vince dunque il ballottaggio con Skov Olsen. Denswil giocherà nella posizione di terzino sinistro, visto che Dijks e Krejci sono ancora out.

L'Atalanta deve fare a meno di Gomez, nemmeno convocato per infortunio: sulla trequarti sarà dunque la coppia Pasalic-Malinovskyi a sostenere la punta più avanzata Muriel. Djimsiti in difesa, sulle fasce la coppia Castagne-Gosens.