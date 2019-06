Bernardeschi sicuro: "Juventus? Sarri è un allenatore valido"

Federico Bernardeschi ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale: "Una sofferenza guardare la finale di Champions in tv".

In attesa delle partite contro Grecia e , valide per la qualificazione all'Europeo 2020, Federico Bernardeschi ha parlato oggi in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale Italiana.

Nei pensieri di Federico Bernardeschi, com'è giusto che sia, c'è però sempre la e l'ex giocatore della commenta le ultime voci sulla panchina bianconera.

"Posso dire solo una cosa, che chiunque arriverà alla Juventus sarà all'altezza, sarà un tecnico da Juventus. C'è una società seria, con dirigenti bravi. Maurizio Sarri? Dico solo che è valido. Ogni allenatore nuovo con cui lavori ti migliora, ti dà qualcosa di diverso e quindi ti fa crescere".

Bernardeschi esprime anche tutto il rammarico per non aver raggiunto la finale di con la Juventus.

"Quest'anno la Champions League è stata strana, devo ammettere che ho sofferto a guardare ieri la finale dalla . Ma sogno in grande, voglio la Champions League e l'Europeo, bisogna guardare al futuro".

Infine parentesi obbligatoria anche per la Nazionale. Ottimista, Federico Bernardeschi, sul cammino azzurro.