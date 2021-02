Berlusconi a sorpresa: "Ho simpatizzato per l'Inter"

E' stato il presidente più vincente nella storia del Milan ma Silvio Berlusconi non sente troppo la rivalità con l'Inter, anzi.

Intervistato da 'Sky Sport' a margine della presentazione di uno spot televisivo, l'ex numero uno rossonero ha ammesso di provare simpatia per i cugini.

"Devo dire che da quando sono al Monza, quando mi è capitato di vedere l’Inter l’ho fatto simpatizzando per un buon risultato. Ovviamente per il derby si tifa Milan, ma sto sentendo il richiamo della mia milanesità".

Berlusconi poi non sfugge a qualche battuta sul Milan di oggi, da Pioli a Ibrahimovic.

Infine c'è spazio anche per il presente, con Berlusconi che lancia qualche frecciata scherzosa sia a Boateng che al tecnico Brocchi.

"Ho notato che nelle ultime partite i nostri attaccanti e specialmente Balotelli hanno toccato troppi pochi palloni. Penso che serva un nuovo modo di giocare, un cambio di modulo. Dobbiamo essere più coperti in difesa e ripartire più velocemente e con maggior profondità. Contro di noi si difendono tutti in tanti uomini e allora dobbiamo buttarci più spesso in area perché dove non è possibile fare goal possiamo trovare qualche rigore. I ragazzi conoscono l’obiettivo e se Prince smette di sbagliare i rigori penso che possiamo raggiungerlo".