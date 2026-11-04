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Benfica-Lech Poznan: l'orario del calcio d'inizio

Europa League - Game Week 4 5 nov 2026 - 15:00 Estadio da Luz

Benfica-Lech Poznan oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e in streaming?

I temi della settimana: cos'è successo a Benfica e Lech Poznan?

Il Benfica arriva a questa partita forte di cinque vittorie nelle ultime cinque gare ufficiali. La più recente è stata l'1-0 contro l'Alverca in Liga Portugal. In precedenza, il Benfica aveva battuto il Celtic Glasgow per 4-1 e l'Omonia Nicosia in trasferta per 4-1: in totale, la squadra ha segnato 12 gol in queste cinque partite.

Il Lech Poznan ha ottenuto tre vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime cinque gare ufficiali. Più di recente, il club ha vinto 3-1 contro il Wisla Cracovia. In Europa League, il Lech Poznan non è andato oltre l'1-1 contro il Sunderland, mentre nella Coppa di Polonia ha perso 0-1 contro il Siarka Tarnobrzeg.

Benfica-Lech Poznan: le formazioni

Benfica-Lech Poznan: lo stato di forma

Benfica-Lech Poznan: il bilancio dei precedenti

Benfica-Lech Poznan: le classifiche