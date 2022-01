Bazzani torna in Serie A: collaboratore di Mihajlovic al Bologna

Nuova vita in Serie A per Fabio Bazzani. Non da calciatore, visto il ritiro dal pallone giocato nel 2015 (con la maglia dei dilettanti dei Mezzolara), ma bensì da collaboratore tecnico sulla panchina del Bologna. E' infatti ufficiale l'approdo in rossoblù, come commentato dalla stessa società emiliana.

Bazzani è cresciuto nelle giovanili del Bologna prima e della SPAL poi, riuscendo ad arrivare in Serie A, dove è divenuto noto con la casacca di diverse compagini, tra cui Perugia, Lazio e ovviamente Sampdoria, dove ha segnato la maggior parte dei suoi goal.

Chiusa la carriera da giocatore, ha iniziato quella da allenatore, proprio nel Mezzolara, ma anche da vice con Venezia, Perugia ed Ascoli. Dopo la parentesi Correggesse, l'approdo a DAZN come seconda voce nelle telecronache. Ora il nuovo capitolo della vita calcistica a tutto tondo:

"Il Bologna Fc 1909 comunica che da oggi Fabio Bazzani (Bologna, 20/10/1976) entra a far parte dello staff di Sinisa Mihajlovic come collaboratore tecnico: a lui il più cordiale benvenuto nella famiglia rossoblù.

Al contempo il Club desidera ringraziare con affetto Diego Gabriel Raimondi per la professionalità e la grande passione per la causa dimostrate negli anni, rivolgendogli un sentito augurio per la sua nuova avventura e per il prosieguo della carriera".

Saluta dunque il Bologna, invece, Diego Gabriel Raimondi: l'ex giocatore di Pisa e Perugia era divenuto collaboratore tecnico dei rossoblù nel 2019. Tre anni dopo, cambio della guardia in casa emiliana in vista del ritorno della stagione in corso.