Bayern Monaco-Milan: dove vederla in tv e streaming

Bayern Monaco-Milan sarà la gara di debutto dei rossoneri di Giampaolo nell'International Champions Cup 2019: tutte le informazioni sulla partita.

Il fa il suo debutto nell'International Champions Cup 2019 contro il . Prima apparizione pubblica per i rossoneri di Marco Giampaolo, attesa con grande curiosità dai tanti tifosi rossoneri.

Il Diavolo arriva a questo incontro dopo aver affrontato il Novara la scorsa settimana in una partita a porte chiuse a Milanello. 1-1 il risultato in quell'occasione, con l'ultimo arrivato Theo Hernandez subito in goal.

Per il si tratta invece dell'ultima gara in questa edizione della ICC. I bavaresi hanno infatti già affrontato e , rimediando nell'ordine una sconfitta e una vittoria. Risultati che hanno permesso ai Campioni di di collezionare tre punti nel torneo.

Il Milan è anche l'ultima italiana a fare il suo esordio in questa International Champions Cup, visto che , e sono già scese in campo nei giorni scorsi. Solo sconfitte quelle rimediate dai tre club di , con i rossoneri chiamati dunque a invertire questa tendenza con una vittoria, sulla scia del 4-0 ottenuto due anni fa proprio contro i bavaresi in ICC.

Il regolamento del torneo non ammette infatti pareggi. Nel caso in cui i 90 minuti dovessero terminare in equilibrio, si passerà direttamente ai calci di rigore. Non esistono tempi supplementari.

In questa pagina trovate tutte le informazioni su Bayern Monaco-Milan: notizie sulle formazioni e dove vedere il match in tv e streaming .

BAYERN MONACO-MILAN: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Bayern Monaco-Milan DATA 24 luglio 2019, ore 03.00 (italiane) DOVE Children's Mercy Park, Kansas City ARBITRO Allen Chapman ( ) TV Sportitalia STREAMING www.sportitalia.com

ORARIO BAYERN MONACO-MILAN

Bayern Monaco-Milan, gara valida per il debutto dei rossoneri nell'International Champions Cup 2019, si disputerà mercoledì 24 luglio alle ore 03.00 italiane. A ospitare questo incontro sarà lo stadio Children's Mercy Park di Kansas City, negli .

Bayern Monaco-Milan sarà visibile in chiaro, in diretta e in esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre), così come le altre gare dell'International Champions Cup 2019. A raccontare l'incontro sarà l'iconica voce rossonera di Carlo Pellegatti.

Per chi non potesse vedere la gara Bayern Monaco-Milan tramite una , sarà possibile seguire l'incontro in diretta sul sito www.sportitalia.com. In questo modo chiunque potrà restare aggiornato con quanto accade al Children's Mercy Park di Kansas City anche in mobilità.

Superato con un netto 3-1 il Real Madrid, il Bayern Monaco dovrebbe scendere in campo ora con un 4-2-3-1. Süle ed Hernandez potrebbero far rifiatare Boateng e Martinez, con Müller pronto a prendere posto nella linea a tre alle spalle di Lewandowski.

Giampaolo dovrebbe invece affidarsi al suo solito 4-3-1-2 per questo debutto del Milan nell'International Champions Cup 2019. Il nuovo acquisto Theo Hernandez dovrebbe partire titolare, con Suso trequartista alle spalle della coppia formata da Castillejo e Piatek.

BAYERN (4-2-3-1) Neuer; Kimmich, Süle, Hernandez, Alaba; Thiago, Tolisso; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, Piatek.