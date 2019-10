Bayern Monaco-Francia, Rummenigge duro sul caso Hernandez: "Sono irritato"

La Francia ha chiesto al Bayern Monaco di liberare Lucas Hernandez nonostante l'infortunio. Rummenigge duro: "Ci aspettavamo più comprensione".

Rapporti sempre più tesi tra il e la . Il motivo del contendere è la convocazione di Lucas Hernandez, con la federazione transalpina che pretende di avere il terzino a disposizione nonostante l'infortunio che lo ha costretto a saltare le ultime gare di Champions e .

Il invece vorrebbe trattenere Lucas Hernandez per recuperarlo al meglio in vista delle prossime sfide. Ecco perchè Karl Heinz Rummenigge non ha nascosto un forte malcontento per il comportamento della Francia.

"Sono irritato dal comportamento della federazione francese. Vorrei ricordare che Lucas Hernandez non è stato in grado di giocare in contro il e neanche in Bundesliga contro l' . Pure le dichiarazioni del CT Deschamps, secondo il quale Lucas Hernandez sarebbe pronto a giocare anche con un gamba sola, ci hanno molto sorpreso".

Rummenigge inoltre ricorda come altre federazioni abbiano avuto un atteggiamento molto diverso in situazioni simili.