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Europa League
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Bayer Leverkusen-Marsiglia oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?

Bayer Leverkusen vs Marsiglia
Bayer Leverkusen
Marsiglia
Europa League

In Europa League il Bayer Leverkusen affronta il Marsiglia. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta TV e streaming?

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Bayer Leverkusen-Marsiglia: orario d'inizio

crest
Europa League - Game Week 4
BayArena

La partita tra Bayer Leverkusen e Marsiglia inizierà il 5 novembre 2026 alle 21:00.

Bayer Leverkusen-Marsiglia in diretta oggi: dove vederla in TV e streaming?

La partita di Europa League tra Bayer Leverkusen e Marsiglia sarà trasmessa in diretta in Germania su RTL e RTL+. Di seguito tutte le informazioni sulla trasmissione.

I temi della settimana: cos'è successo a Bayer Leverkusen e Marsiglia?

Il Bayer Leverkusen arriva a questa partita con un bilancio altalenante: nelle ultime cinque gare ufficiali ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte. Nell'ultima partita ha perso 2-4 contro lo Stoccarda in Bundesliga. Tra i risultati positivi spicca il 5-2 contro il Norimberga in Coppa di Germania. Nel complesso, in queste cinque partite il Leverkusen ha segnato dodici gol e ne ha subiti dieci.

Il Marsiglia è in ottima forma e ha vinto tre delle ultime cinque gare ufficiali. Il risultato più recente è un successo per 2-0 contro il Tolosa in Ligue 1. In precedenza, l'OM aveva battuto il Le Havre 4-3. Solo in Europa League sono arrivate battute d'arresto: una sconfitta per 0-1 contro l'Olympiakos e un gol subito nell'1-0 contro lo Sturm Graz. Nel complesso, il Marsiglia ha segnato dodici gol nelle ultime cinque partite e ne ha subiti quattro.

B04

B04 - Forma

SCF
V2-1
OFI
V0-2
TSG
S3-0
FCN
V5-2
VFB
S2-4
Gol segnato (subito)
11/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
OM

OM - Forma

OLY
S0-1
SCO
V2-5
SGR
S1-0
LEH
V4-3
TFC
V2-0
Gol segnato (subito)
11/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Bayer Leverkusen-Marsiglia: formazioni

Probabili formazioni Bayer Leverkusen - Marsiglia

Allenatore

  • C. Martinez

Bayer Leverkusen-Marsiglia: stato di forma

B04

B04 - Forma

SCF
V2-1
OFI
V0-2
TSG
S3-0
FCN
V5-2
VFB
S2-4
Gol segnato (subito)
11/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
OM

OM - Forma

OLY
S0-1
SCO
V2-5
SGR
S1-0
LEH
V4-3
TFC
V2-0
Gol segnato (subito)
11/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Bayer Leverkusen-Marsiglia: bilancio degli scontri diretti

Testa a testa

Bayer LeverkusenPareggioMarsiglia
1
0
1
Amichevoli dei club
Marsiglia badge
Marsiglia
OM
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FIN
Amichevoli dei club
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
Marsiglia badge
Marsiglia
OM
4
FIN
3Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal2/2
Entrambe le squadre hanno segnato2/2

Bayer Leverkusen-Marsiglia: le classifiche

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Olympiacos PireoOlympiacos PireoOLY
431041+310
D
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
V
D
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
D
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
D
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
D
V
V
10
AlkmaarAlkmaarAZ
320162+46
V
V
S
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
S
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
D
D
V
D
13
LioneLioneOL
320156-16
S
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
D
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
D
S
V
16
Sparta PragaSparta PragaSPP
311153+24
S
D
V
17
LevskiLevskiLES
31113304
V
D
S
18
Dinamo ZagabriaDinamo ZagabriaDZG
311134-14
S
V
D
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
S
D
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
V
D
S
21
SalisburgoSalisburgoSAL
311136-34
D
S
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
S
S
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
S
S
24
MilanMilanMIL
310245-13
S
V
S
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
V
S
S
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
S
S
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
S
V
S
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
S
S
V
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
D
S
S
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
S
S
D
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
S
D
S
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
D
S
S
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
S
S
S
34
MarsigliaMarsigliaOM
300316-50
S
S
S
35
CelticCelticCEL
300339-60
S
S
S
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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