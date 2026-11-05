Volete accedere al vostro abituale servizio di streaming con maggiore sicurezza oppure da un'altra parte del mondo, dove potreste imbattervi in blocchi geografici? In questi casi, una rete privata virtuale (VPN) è estremamente utile.

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque.

Procuratevi una VPN affidabile. Scegliete un fornitore di VPN di fiducia e scaricate l'applicazione sul vostro dispositivo (PC, cellulare o tablet).

Scegliete un fornitore di VPN di fiducia e scaricate l'applicazione sul vostro dispositivo (PC, cellulare o tablet). Scegliete la posizione del server. Selezionate un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Collegatevi al server. Attivate la VPN e collegatevi al server selezionato per modificare la vostra posizione digitale (indirizzo IP).

Attivate la VPN e collegatevi al server selezionato per modificare la vostra posizione digitale (indirizzo IP). Accedete all'emittente ufficiale. Visitate il sito o aprite l'app ufficiale di streaming dell'emittente sportiva che detiene i diritti di trasmissione.

Visitate il sito o aprite l'app ufficiale di streaming dell'emittente sportiva che detiene i diritti di trasmissione. Effettuate l'accesso e trovate lo streaming. Create un account o effettuate l'accesso presso l'emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e godervi la partita!

Bayer Leverkusen-Marsiglia: orario d'inizio

Europa League - Game Week 4 5 nov 2026 - 15:00 BayArena

La partita tra Bayer Leverkusen e Marsiglia inizierà il 5 novembre 2026 alle 21:00.

Bayer Leverkusen-Marsiglia in diretta oggi: dove vederla in TV e streaming?

La partita di Europa League tra Bayer Leverkusen e Marsiglia sarà trasmessa in diretta in Germania su RTL e RTL+. Di seguito tutte le informazioni sulla trasmissione.

I temi della settimana: cos'è successo a Bayer Leverkusen e Marsiglia?

Il Bayer Leverkusen arriva a questa partita con un bilancio altalenante: nelle ultime cinque gare ufficiali ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte. Nell'ultima partita ha perso 2-4 contro lo Stoccarda in Bundesliga. Tra i risultati positivi spicca il 5-2 contro il Norimberga in Coppa di Germania. Nel complesso, in queste cinque partite il Leverkusen ha segnato dodici gol e ne ha subiti dieci.

Il Marsiglia è in ottima forma e ha vinto tre delle ultime cinque gare ufficiali. Il risultato più recente è un successo per 2-0 contro il Tolosa in Ligue 1. In precedenza, l'OM aveva battuto il Le Havre 4-3. Solo in Europa League sono arrivate battute d'arresto: una sconfitta per 0-1 contro l'Olympiakos e un gol subito nell'1-0 contro lo Sturm Graz. Nel complesso, il Marsiglia ha segnato dodici gol nelle ultime cinque partite e ne ha subiti quattro.

Bayer Leverkusen-Marsiglia: formazioni

Bayer Leverkusen-Marsiglia: stato di forma

Bayer Leverkusen-Marsiglia: bilancio degli scontri diretti

Bayer Leverkusen-Marsiglia: le classifiche