Barreto e quella parentesi al Milan: vinse un trofeo con le giovanili rossonere

In Serie A ha vestito le maglie di Udinese, Bari e Torino, ma Paulo Vitor Barreto ha anche un passato nelle giovanili del Milan.

Una vecchia conoscenza della nostra , dove ha vestito per anni le maglie di , Bari e , ma pochi ricordano che nel passato di Paulo Vitor Barreto c'è stato anche il , per una breve parentesi nel settore giovanile.

Attaccante brasiliano classe '85, nato a Rio de Janeiro ma arrivato in a soli 13 anni grazie al Treviso, che lo scopre nella metropoli sudamericana e lo porta in Veneto per farlo crescere nel proprio settore giovanile.

Una crescita costante fino al 2002, quando viene ceduto in prestito al Milan, che lo aggrega alla propria formazione Allievi: proprio con la maglia del Diavolo si rende protagonista vincendo il trofeo del Torneo Città di Arco, battendo in finale i pari età della .

Altre squadre

L'anno successivo il Treviso lo richiama alla 'casa madre' per promuoverlo in prima squadra: nella stagione 2003-04 fa il dunque il suo esordio in Serie B accanto ad altri attaccanti come Reginaldo e Anaclerio, totalizzando 7 presenze in totale.

La definitiva consacrazione arriverà successivamente con l'Udinese, con cui collezionerà 11 reti in 76 presenze. La sua avventura più bella resterà però quella al Bari, dove metterà in archivio ben 43 goal in 78 partite.

L'ultima maglia vestita è quella del Gozzano in Serie C, da cui si è svincolato lo scorso gennaio durante il mercato invernale.