Barella verso l'Inter? La foto del procuratore con Nainggolan fa sognare i tifosi

Il procuratore di Barella e Nainggolan, ha postato una foto con le sagome dei due calciatori una a fianco all'altra. E i tifosi nerazzurri sognano.

Nicolò Barella e Radja Nainggolan: una coppia di interni di centrocampo che fa sognare i tifosi dell'. Un indizio di mercato relativo al classe 1997 del lo ha dato anche il suo procuratore Alessandro Beltrami.

L'agente del talento sardo ha postato su Instagram una foto del suo ufficio di Montecarlo in cui ci sono le sagome dei suoi assistiti, due su tutti in evidenza: Barella e Nainggolan. Uno a fianco all'altro, come nei sogni dei tifosi nerazzurri.

Le sagome rappresentano due esultanze dei giocatori, entrambi assistiti di Beltrami: l'inchino di Nainggolan dopo il suo goal a e la corsa di Barella dopo la rete segnata a Bergamo contro l' .

Lo scorso anno il procuratore ha portato in nerazzurro il belga, quest'anno i tifosi dell'Inter gli chiedono invece un altro centrocampista, sempre un suo assistito. E la foto li fa sognare.