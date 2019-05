Barcellona in Olanda, De Ligt chiede di più: ha offerte dalla Premier

Una delegazione del Barcellona è volata in Olanda per capire le richieste di De Ligt, sul difensore ora potrebbe inserirsi anche il Liverpool.

Il prova a stringere per l'acquisto di De Ligt. Secondo il 'Mundo Deportivo' una delegazione blaugrana infatti sarebbe volata in per capire le reali richieste economiche del giocatore.

Trovare l'accordo con l' per il Barcellona, da sempre in ottimi rapporti con gli olandesi, non sarà difficile mentre De Ligt avrebbe alzato le proprie pretese per trasferirsi in .

Dietro questa mossa potrebbero esserci le ricche offerte ricevute dalla Premier League dove il è molto interessato a De Ligt, ma il Barcellona teme che sul difensore possa inserirsi anche il per formare una coppia tutta olandese con Van Dijk.

Van der Sar d'altronde è stato chiaro: De Ligt la prossima stagione giocherà in Spagna o in . Tagliata fuori quindi la , che pure ha seguito per mesi la crescita del centrale olandese.

Al momento comunque il Barcellona resta il grande favorito nella corsa a De Ligt che peraltro al 'Camp Nou' potrebbe giocare ancora insieme al compagno e grande amico De Jong, già acquistato lo scorso gennaio dai blaugrana per 75 milioni di euro più dieci di bonus.