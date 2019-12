Il Barcellona rivuole Guardiola: pronto in caso di addio al Manchester City

Il futuro di Pep Guardiola è ancora tutto da scrivere. Dopo aver vinto tutti i trofei in lo scorso anno, quest'anno il suo Manchester City sta trovando più difficoltà. E a fine stagione, clausola o non clausola, potrebbe esserci l'addio.

Secondo il 'Daily Express', ci sarebbe una squadra particolarmente attenta alla situazione del tecnico catalano: il . I blaugrana pensano a riportare Guardiola a casa, dopo aver vinto tutto in 4 anni, tra il 2008 e il 2012.

Il diretto interessato ha negato l'esistenza di una clausola e ha affermato che rimarrà al City, se si verificassero determinate condizioni. Ed è quel 'se' che, in fondo, fa sperare il Barcellona, che rimane alla finestra e aspetta.

Quest'anno il City non sta brillando e, in attesa di giocare contro l' , è a -17 dal capolista in Premier League, dietro anche al . Se le cose non dovessero migliorare, il divorzio a fine stagione potrebbe essere un'opzione.

Il nome del tecnico è stato affiancato anche al , altro club che ha allenato tra il 2013 e il 2016, prima di iniziare la sua avventura in Premier League.