Balotelli squalificato quattro giornate: tornerà a metà settembre

Espulso nell'ultima giornata di Ligue 1 per una brutta entrata, dovrà saltare le prime gare del prossimo campionato: la Nazionale si allontana.

Una media eccellente, nei suoi primi mesi al . Otto goal in tredici stagioni e il desiderio massimo di essere ancora decisivo in dopo gli anni di . Peroltre alle stelle però anche le stalle, vista la squalifica rimediata nell'ultimo turno di campionato. Per cui sarà costretto a saltare le prossime quattro gare.

In caso di conferma, probabile, con la maglia del Marsiglia, Balotelli dovrà quindi guardare i compagni dalla tribuna, appiedato dal giudice sportivo fino a metà settembre per il fallo nel finale della gara contro il . Rosso immediato e squalifica pesante per l'ex attaccante di e .

La commissione disciplinare di Ligue 1 ha confermato la squalifica di quattro giornate per Balotelli, che probabilmente non si aspettava una punizione così eccessiva per l'espulsione rimediata contro il Montpellier. Alla fine però doccia fredda e rientro in campo posticipato.

Con la squalifica di Balotelli e il ritorno in campo a metà settembre, sembra già sfumare l'eventuale convocazione dell'attaccante palermitano per le prossime gare di qualificazione all'Europeo 2020 che vedranno impegnata l' proprio a inizio di tale mese.

Nonostante le ottime prestazioni con il Marsiglia, Mancini non è stato convinto appieno da Balotelli, che non potrà mettersi in mostra nelle gare di agosto di Ligue 1 per provare a far cambiare idea al tecnico della Nazionale azzurra, per ora propenso a puntare nuovamente sul Gallo Belotti.

Classe 1990, Balotelli milita in Ligue 1 oramai dal 2016, ma l'espulsione e la squalifica dell'ultimo turno potrebbe cambiare iil suo futuro ed allontanarlo dal campionato francese. Il contratto dell'attaccante è in scadenza il prossimo giugno, ma per ora, nonostante le quattro giornate di stop, la conferma al Marsiglia sembra essere la via più percorribile.