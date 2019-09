Balotelli a sorpresa, gioca a FIFA... con la Juventus

Mario Balotelli festeggia il primo goal con la maglia del suo Brescia giocando a FIFA con la Juventus di Cristiano Ronaldo.

La squalifica di quattro giornate gli ha impedito di iniziare subito la stagione, ma per Mario Balotelli è arrivata finalmente la prima rete con la nuova maglia del : l'attaccante è andato a segno in amichevole contro il e si è concesso oggi qualche ora di divertimento con gli amici giocando a .

Supermario ha pubblicato una storia sul proprio profilo 'Instagram' per testimoniare la sua abilità nel celebre titolo calcistico targato EA Sports: l'ex si è divertito con gli amici utilizzando la di Cristiano Ronaldo.

In attesa di iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in , Balotelli si rilassa con i goal virtuali di CR7 in un netto 10-0 rifilato al : il tutto immortalato in un video subito pubblicato sui social, dove Supermario si conferma sempre molto attivo.