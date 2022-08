Balotelli giocherà nel Sion: oggi le visite mediche e la firma

L'attaccante italiano è pronto alla nuova avventura in Svizzera: rifiutata la proposta dell'AEK Atene. Si conclude l'avventura in Turchia.

Una nuova squadra per Mario Balotelli. L'attaccante italiano è in procinto di lasciare la Turchia e iniziare un'altra avventura: è fatta per il trasferimento in Svizzera, al Sion.

Come riferisce 'Sky Sport', l'ex calciatore di - tra le altre - Inter, Milan, Liverpool e Manchester City sarà oggi in terra elvetica per sostenere le visite mediche di rito e firmare il contratto che lo legherà alla sua nuova società.

Balotelli ha deciso di accettare la proposta del Sion e declinare quella dell'AEK Atene, che si era fatto seriamente sotto nelle ultime ore, provando a convincerlo a trasferirsi nella capitale greca.

Si sta, dunque, per concludere l'avventura di Balotelli in Turchia con la maglia dell'Adana Demirspor. L'attaccante, protagonista nei giorni scorsi di un accesso diverbio con il suo allenatore e connazionale Vincenzo Montella, ha realizzato 18 goal in 31 presenze durante la sua ultima esperienza.

Balotelli sarà allenato da un altro italiano, Paolo Tramezzani, in carica dallo scorso ottobre. Il Sion, al momento al quinto posto dopo sei giornate nel campionato svizzero, vanta una lunga tradizione di calciatori italiani. Tra questi Federico Dimarco, ora all'Inter, e Gennaro Gattuso, che ha vissuto in Svizzera l'ultima esperienza da calciatore tra il 2012 e la prima da allenatore. Nel febbraio 2013, fu nominato a sorpresa tecnico della prima squadra, prima dell'esonero arrivato appena un mese più tardi.

Ora tocca a Balotelli vestire la maglia del Sion e provare a scrivere la storia del club elvetico.