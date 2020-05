Balotelli diserta il campo: ancora allenamenti in solitaria a casa

Mario Balotelli ha deciso di continuare ad allenarsi da solo a casa. E’ tra i pochi del Brescia che non si sono ancora visti al centro sportivo.

Ottavo giorno di lavoro, ma Mario Balotelli sul campo ancora non si vede. L’attaccante del , anche oggi ha deciso di non presentarsi al centro sportivo di Torbole Casaglia.

Super Mario quindi preferisce continuare ad allenarsi a casa e non con i suoi compagni di squadra. Le Rondinelle hanno iniziato nei giorni scorsi ad allenarsi individualmente e facoltativamente in piccoli gruppi e Balotelli è rimasto tra i pochi che ancora non hanno messo piede in campo.

Come lui, alle scorse sedute erano risultati assenti Mattia Viviani e Dimitri Bisoli (quest’ultimo però si è regolarmente presentato al centro sportivo nelle ultime ore), ma anche quei giocatori che, rientrando dall’estero, stanno rispettando il periodo di isolamento obbligatorio.

Come riportato dal Corriere della Sera, nella giornata di mercoledì, sono stati diciotto i giocatori presenti a Torbole Casaglia, ovvero i due terzi dell’intera rosa a disposizione di Diego Lopez (anche lui isolamento, potrà tornare in campo solo lunedì).

Balotelli quindi resta in attesa di una convocazione ufficiale da parte del club, visto che gli allenamenti sono facoltativi. Resta da capire se il Brescia tornerà ad allenarsi a ranghi completi dall’inizio della prossima settimana. Affinché la cosa accada è ovviamente necessario che tutti i giocatori e lo staff tecnico vengano sottoposti al tampone e tutti i test medici del caso.