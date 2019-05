Balotelli ammette: "La telecronaca di Adani è unica"

Mario Balotelli confessa il proprio apprezzamento a Daniele Adani, dopo aver commentato su Instagram il duello tra Cristiano Ronaldo e Messi.

Vi abbiamo raccontato di come ieri, durante la partita di tra e , Mario Balotelli su Instagram abbia confessato il proprio amore per Lionel Messi, rifiutando ogni paragone con Cristiano Ronaldo.

Ma Balotelli non si è fermato ed ha continuato poi nella tarda serata. Prima ha chiuso il capitolo riguardante Cristiano Ronado, dopo aver ricevuto tanti messaggi di dissenso, poi ha espresso anche un parere sulla telecronaca di Sky.

"La gente che scrive che il numero 7 della è più forte di me? Ma grazie al ca**o. Chi si paragona con lui? Lui e Messi sono i due giocatori più forti del mondo ma Messi, ragazzi, è di un altro pianeta. Comunque la telecronaca di Adani è unica".

Mario Balotelli quindi appezza la telecronaca di Daniele Adani, anche se in giro per il web il parere pubblico si divide in modo netto.