Augsburg-Bologna: dove vederla in tv e streaming

Penultima amichevole pre-stagionale per il Bologna, sfida all'Augsburg: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Impegno importante ed internazionale per il , che affronta l' a poche settimane dall'inizio del campionato di . I rossoblù sfidano la terza squadra tedesca nel giro di pochi giorni, dopo aver battuto lo 04 ed essere superati dal Colonia.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Prima dell'inizio del campionato il Bologna dovrà vedersela anche con il , per poi pensare esclusivamente al campionato e alla Coppa . Ancora da definire l'avversario in quest'ultimo caso, mentre il 25 gosto gli emiliani affronteranno il per la prima di Serie A.

In questa pagina tutte le informazioni sull'amichevole Bologna-Augsburg: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

AUGSBURG-BOLOGNA DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Augsburg-Bologna DATA 3 agosto 2019, 15:30 DOVE WWK Arena, Augsburg TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO AUGSBURG-BOLOGNA

L'incontro tra Bologna ed Augsburg si giocherà sabato 3 agosto 2019: appunamento alla WWK Arena, casa dello stesso club tedesco militante in . Calcio d'inizio alle ore 15:30.

Augsburg-Bologna sarà tramessa in esclusiva da DAZN. Per utilizzarlo basterà utilizzare una console per videogiochi (Playstation 4 o superiore, Xbox One o superiore), il servizio Sky Q, il Chromecast di Google o magari una moderna smart che supporti l'applicazione di DAZN.

L'amichevole tra il Bologna e l'Augsburg verrà trasmessa in diretta da DAZN grazie a smartphone, tablet e pc. Nei primi due casi basterà scaricare l'applicazione per accerere alla partita, nell'altro servirà connettersi al sito ufficiale.

Il Bologna potrebbe confermare la formazione che ha battuto lo Schalke, così da preparare al meglio l'undici in vista del campionato. Sansone ed Orsolini sugli esterni d'attacco con Palacio prima punta. Spazio per Soriano in mezzo, mentre in difesa ci sarà Danilo.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Krejci; Poli, Kingsley, Soriano; Orsolini, Palacio, Sansone