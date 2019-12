Atalanta, Zapata migliora: possibile rientro il 6 gennaio

Duvan Zapata sta smaltendo l'infortunio: tornerà oggi a Bergamo da Siviglia e l'obiettivo è recuperarlo per Atalanta-Parma del 6 gennaio.

Calvario quasi agli sgoccioli per Duvan Zapata, alle prese con l'infortunio risalente allo scorso ottobre durante una semplice amichevole disputata con la .

Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport', nella giornata di oggi l'attaccante tornerà a Bergamo da , dove si è dedicato anima e corpo alla fase di recupero dalla lesione di primo grado all'adduttore destro: per lui tante esercitazioni di forza sotto la guida di Carlos Moreno Pedrosa, fisioterapista conosciuto ai tempi dell' .

Sembra essersi riassorbita la cicatrice, residuo di un vecchio infortunio che aveva fatto slittare il rientro al nuovo anno: l'obiettivo dello staff medico dell' è quello di avere il giocatore a disposizione per il prossimo 6 gennaio, giorno della sfida al 'Gewiss Stadium' contro il .

Si proverà a recuperare Zapata quantomeno per la panchina, per poi averlo a pieno regime per il match in programma cinque giorni più tardi a San Siro contro l' .

Zapata si recherà domani a Villa Stuart per un ultimo controllo, mentre venerdì inizierà il percorso che dovrà portarlo gradualmente ad allenarsi nuovamente con il resto dei compagni: il tutto per riprendere la corsa interrotta nella classifica cannonieri, dominata finora da Immobile con diciassette reti.