L'Atalanta ritrova Ilicic: si allena anche con la squadra a Zingonia

Dopo i problemi e la lunga assenza, Josip Ilicic vede il rientro sempre più vicino, anche se sarà graduale e non affrettato.

Miranchuk, Piccini, Romero e... Josip Ilicic. L' si presenta ai nastri di partenza del campionato di con tre novità effettive e una sostanziale, perché lo sloveno viaggia verso il rientro.

Lo sloveno, come riporta 'Tuttosport', sta lavorando parzialmente in gruppo a Zingonia, oltre a seguire comunque il proprio programma individuale. Obiettivo non affrettare i tempi, ma cercare di tornare gradualmente.

Rassicura, comunque, lo spirito, anche quello mostrato sui social: nelle scorse ore il Papu Gomez ha pubblicato una story su Instagram insieme allo sloveno, durante una cena di squadra.

Il classe 1988 ha saltato tutta la e non gioca in assoluto dal 2-2 contro la dello scorso 11 luglio.