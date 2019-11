Atalanta, slitta ancora il rientro di Zapata: almeno altri 10 giorni fuori

L'Atalanta dovrà attendere altri 10 giorni per poter riavere a disposizione Duvan Zapata. L'attaccante è ancora in Spagna per ricevere le cure.

Di Duvan Zapata è certa la data dell'ultima partita con l', il 6 ottobre scorso nel successo per 3-1 contro il in casa (timbrata ovviamtente con goal). Non si sa ancora invece quando tornerà, visto che l'infortunio sembra andare per le lunghe.

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', l'ex attaccante di e dovrà osservare ancora almeno 10 giorni di stop prima di poter rientrare in campo. In questo caso salterebbe le prossime due di campionato contro e , per poi tornare magari proprio contro lo in Champions, squadra a cui ha segnato all'andata.

Il problema all'adduttore destro rimediato con la nazionale colombiana sta richiedendo tempi di recupero più lunghi del previsto. L'attaccante si trova ancora in , a , per seguire il suo percorso di recupero personalizzato.

A Bergamo lo attendono con ansia e intanto si coccolano Luis Muriel, che non sta facendo rimpiangere l'amico e compagno. Sarà ancora il numero 9 a guidare l'attacco nel sentitissimo derby di sabato pomeriggio contro il Brescia, visto il recupero dalla botta rimediata contro la . Torna anche Hateboer. Ora manca davvero solo Zapata.