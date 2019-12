Atalanta e Milan si congedano da 2019 opposti: la Dea ritrova Gomez

Atalanta e Milan si affrontano a Bergamo nella loro ultima partita dell’anno. Gasperini ritrova Gomez, Pioli si affida a Piatek.

L’ chiude a Bergamo, davanti ai propri tifosi, quello che è stato uno dei migliori anni della sua storia e lo fa sfidando una squadra che sta viceversa affannosamente cercando di tornare nei ranghi che le competono e che proprio contro gli orobici affronterà un importante esame di fine annata: il .

Reduce dalla sconfitta patita contro il , la Dea cercherà contro i rossoneri quei punti che possano consentirle di superare il in classifica e soprattutto di restare nella scia delle rivali che lottano per un posizionamento tra le prime quattro. Lo farà sapendo di poter contare sull’attacco più prolifico della (38 goal come la in 16 turni), mentre quello dei meneghini è uno dei meno ‘caldi’ in assoluto (appena 16 le reti messe a segno).

Gasperini si affiderà al solito 4-3-1-2 nel quale saranno Toloi, Palomino e Djimsiti a completare il pacchetto difensivo davanti a Gollini.

A centrocampo, Castagne e Gosens agiranno sugli esterni, mentre in mediana, al fianco di De Roon, ci sarà uno tra Freuler e Pasalic. Il croato con ogni probabilità agirà però qualche metro più avanti in veste di trequartista, ma anche in questo caso è in corso un ballottaggio che lo vede protagonista con Malinovskyi. In attacco, il Papu Gomez è recuperato e sembra destinato a partire dal 1’ al fianco di Ilicic.

Il Milan, reduce da quattro risultati utili consecutivi, spera di allungare la sua striscia positiva, ma a Bergamo dovrà rinunciare per squalifica a Theo Hernandez e Paquetà.

Pioli quindi, nel suo 4-3-3, dovrebbe disegnare una linea difensiva davanti a Donnarumma che dovrebbe prevedere Conti, Musacchio (non al meglio, ma dovrebbe farcela), Romagnoli e Rodriguez.

Chiavi del centrocampo affidate a Bennacer, con Kessié e Bonaventura che andranno a completare la linea di mediana, mentre in attacco Piatek dovrebbe essere il perno centrale di un tridente completato da Suso e Piatek.

Le probabili formazioni di Atalanta-Milan:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Gomez.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.