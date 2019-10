Atalanta-Lecce, le formazioni ufficiali: Gomez e Ilicic dal 1'

Gasperini sceglie ancora una volta il tridente titolare, mentre sulle fasce c'è spazio per Castagne e Gosens. Lecce con Falco e La Mantia.

Queste le formazioni ufficiali di e :

ATALANTA (3-4-1-2) Golini; Kjaer, Djmsiti, Palomino; Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Imbula, Majer; Mancosu; Falco, La Mantia.

Dopo la seconda sconfitta consecutiva in , l'Atalanta torna a concentrarsi sul territorio nazionale, con la sfida di contro il Lecce. Partita dal pronostico sbilanciato, sulla carta, ma le fatiche europee potrebbero farsi sentire...

L'Atalanta opera qualche cambio ma non stravolge la formazione: in difesa ci sono Kjaer, Djmsiti e Palomino; a centrocampo riposa Hateboer, con Castagne e Gosens sulle fasce. In attacco non rifiata nessuno: Ilicic, Gomez e Zapata titolari.

Liverani continua a schierare il suo Lecce con il centrocampo a rombo: Imbula a gestire la manovra, con Petriccione e Majer interni di centrocampo. Mancosu alle spalle di Falco e La Mantia in attacco.