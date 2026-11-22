Clamoroso a Bergamo dove l'Inter, in vantaggio a lungo, si fa rimontare dall'Atalanta: alla fine è 4-4. La prima tripletta di Pio Esposito illude i nerazzurri di Milano, ma la doppietta di De Ketelaere e il rigore di Kessie nel recupero rimettono il risultato in parità. La squadra di Chivu scivola così al terzo posto dietro la Roma.
L'Inter parte subito forte con un paio di conclusioni che mettono i brividi a Sportiello. Il risultato si sblocca già al 15' quando Pio Esposito si trova la palla nel cuore dell'area dopo un'azione insistita di un ottimo Barella e da due passi non può sbagliare.
Intorno alla mezz'ora si vede anche l'Atalanta ma Josep Martinez è bravissimo a salvare la sua porta di piede, nell'azione successiva arriva la doppietta di Esposito, stavolta di testa su corner di Dimarco mentre Chivu perde per infortunio Calhanoglu. La partita sembra chiusa invece l'Atalanta la riapre subito con Elmas che vince un rimpallo in area e batte il portiere dell'Inter.
In avvio di ripresa Pio Esposito la mette dentro per la terza volta sfruttando stavolta il grande lavoro di Marcus Thuram. L'attaccante italiano diventa così il miglior marcatore della squadra di Chivu con sette reti complessive davanti a Lautaro Martinez e allo stesso francese, entrambi fermi a sei. Finita? neanche per sogno.
Nel giro di pochi minuti l'Atalanta prova a riaprirla di nuovo con De Ketelaere che colpisce di testa su corner di Zappacosta, ma l'azione riparte e Thuram salta tutti prima che Zappacosta intercetti il pallone sulla linea toccandola con la mano. Inevitabile il rigore che Sucic trasforma con glaciale freddezza. Poi ancora De Ketelare, al 90' rigore anche per l'Atalanta:: Kessie non sbaglia.
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PAGELLE ATALANTA-INTER
Scalvini (4.5) e Kolasinac (4.5) si perdono Esposito e Thuram, Zappacosta (6.5) spinge tanto e bene, Kessie (7) non brilla ma è perfetto dal dischetto, Ederson (5) ancora lontano dal top, Elmas (7) segna, Rowe (6.5) stavolta entra bene.
Bastoni (5) commette il fallo da rigore, Carlos Augusto (5.5) meno brillante del solito, Spence (5.5) soffre in fase difensiva, Barella (7) tra i migliori e Jones (5.5) lo fa rimpiangere, Dimarco (6.5) torna a fare assist, Esposito (8) letale, Thuram (7.5) dà spettacolo.
ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello 6; Bellanova 5.5 (88' Bernasconi sv), Scalvini 4.5, Kolasinac 4.5, Zappacosta 6.5; Kessie 7, Ederson 5 (68' Pasalic 6); Elmas 7 (68' Rowe 6.5), De Ketelaere 7.5, Zalewski 7; Krstovic 6 (88' Scamacca sv). All. Sarri
INTER (3-5-2): Martinez 6; Pavard 5.5, Bastoni 5, Carlos Augusto 5.5; Spence 5.5, Barella 7 (64' Jones 5.5), Calhanoglu 6 (34' Sucic 6.5), Mkhitaryan 6.5 (77' Stankovic 6), Dimarco 6.5 (64' Akanji 6); Esposito 8 (77' Lautaro 6), Thuram 7.5. All. Chivu
TABELLINO ATALANTA-INTER
ATALANTA-INTER 4-4
Marcatori: 16' e 33' Esposito, 35' Elmas, 52' Esposito, 72' De Ketelaere, 76' rig. Sucic, 81' De Ketelaere, 91' rig. Kessie
ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello 6; Bellanova 5.5 (88' Bernasconi sv), Scalvini 4.5, Kolasinac 4.5, Zappacosta 6.5; Kessie 7, Ederson 5 (68' Pasalic 6); Elmas 7 (68' Rowe 6.5), De Ketelaere 7.5, Zalewski 7; Krstovic 6 (88' Scamacca sv). All. Sarri
INTER (3-5-2): Martinez 6; Pavard 5.5, Bastoni 5, Carlos Augusto 5.5; Spence 5.5, Barella 7 (64' Jones 5.5), Calhanoglu 6 (34' Sucic 6.5), Mkhitaryan 6.5 (77' Stankovic 6), Dimarco 6.5 (64' Akanji 6); Esposito 8 (77' Lautaro 6), Thuram 7.5. All. Chivu
Arbitro: Maresca
Ammoniti: Scalvini, Zappacosta, Carlos Augusto
Espulsi: Nessuno