Atalanta, Hateboer vola in Olanda: consulto medico per il problema al metatarso

L'infortunio riguardante Hans Hateboer comincia a preoccupare l'Atalanta; il giocatore è volato in Olanda per un approfondimento.

Continuano i problemi fisici per Hans Hateboer. Il calciatore dell'Atalanta non recupera dal problema al metatarso che ormai lo tormenta da settimane. Dopo una serie di visite per conto della Dea, senza una soluzione precisa e definita, l'esterno è volato in Olanda.

Vuole infatti un consulto con un medico di fiducia, in modo da trovare una soluzione. Sul piano ci sono due possibili strade: o un'operazione che metterebbe Hateboer fuori causa per tutta la stagione, o un trattamento conservativo che comunque lo terrebbe ancora fuori per molte settimane.

Una disdetta per Gasperini, che perde per il momento uno dei suoi migliori uomini in un ruolo dove l'olandese non ha paragoni a Bergamo. Per fortuna del tecnico della Dea, la società a gennaio ha regalato Maehle allo staff tecnico, che sta cominciando a farsi strada nelle gerarchie.

Si attendono notizie e responsi su Hateboer nei prossimi giorni, che intanto ovviamente non sarà a disposizione contro il Napoli nel prossimo turno di Serie A.