Atalanta, Gasperini senza Muriel: "Out a causa della tonsillite"

Gian Piero Gasperini non potrà contare su Luis Muriel in Roma-Atalanta: "Ha la tonsillite, speriamo possa recuperare in tempo per sabato".

Il morale è più alto in casa dopo la rimonta contro la che ha evitato quantomeno la sconfitta: per i nerazzurri è già tempo di scendere in campo, all'Olimpico, per sfidare la che è ancora imbattuta in campionato.

Contro i giallorossi non potrà esserci uno dei protagonisti di questo avvio di stagione: Luis Muriel, fermato da una tonsillite come spiegato in conferenza stampa dal tecnico Gian Piero Gasperini.

"Abbiamo perso Muriel per domani, ha una tonsillite. La speranza è che riesca a recuperare per la gara di sabato, è l'unico elemento in grado di scompaginare le idee".

Muriel si è rivelato utilissimo agli schemi atalantini: già tre le reti all'attivo, di cui due all'esordio sul campo della alla prima giornata. Gasperini proverà a recuperarlo per la trasferta di Reggio Emilia con il .