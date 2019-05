Atalanta, Gasperini punge Ranieri: "Vuole mettere veleno..."

Gian Piero Gasperini in vista di Lazio-Atalanta: "Ranieri ha voluto mettere un po' di veleno, siamo noi i parafulmini per le critiche".

Importante crocevia europeo per e , che si giocano una grossa fetta di stagione: sale la tensione in un finale di stagione molto equilibrato per quanto riguarda i piazzamenti Champions ed . Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia del big match della domenica.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore nerazzurro ha subito risposto alle parole di Ranieri:

"Credo che abbia voluto mettere un po' di veleno. Siamo noi l'obiettivo. Siamo noi i veri parafulmini per le critiche che arrivano da tutte le parti. Si accendono le polemiche, ma a noi non resta che giocare".

L'Atalanta è ora padrona del proprio destino nella corsa per un posto in Champions:

"Penso sia normale guardare le partite delle altre, noi abbiamo le nostre forze, se facciamo bene non sarà facile per le altre. Di fatto la corsa è difficilissima per tutte. Conosciamo bene la Lazio, la Coppa non c'entra nulla, quella di domani fa parte di un mini-campionato, in palio c'è tutto".

Infine le condizioni della squadra, Gasperini fa il punto della situazione a un passo dal traguardo: