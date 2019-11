Atalanta, Gasperini: "Juventus senza Ronaldo? Magari ce lo prestano"

Juventus al 99% senza Ronaldo, Gasperini ci scherza su: "Magari lo prestano a noi. Muriel e Zapata in dubbio, valuteremo oggi".

L'annuncio di Sarri in conferenza stampa è di quelli da titolo a nove colonne: Cristiano Ronaldo out in - al 99% dopo aver dato il massimo in nazionale, aiutata a raggiungere la qualificazione ad con quattro goal in due partite contro Lituania e Lussemburgo.

Un'assenza pesante che non può non rendere felice Gian Piero Gasperini: intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dei bergamaschi ha scherzato sul forfait praticamente certo del cinque volte Pallone d'Oro.

"Magari lo prestano a noi (ride, ndr). Dove cadi, cadi bene. Domani vedremo. La sfida con la Juventus per noi è paragonabile a quella con il , ci saranno le stesse difficoltà. Abbiamo voglia di fare una bella figura, siamo senza qualche giocatore con con dei punti in meno ma è una gara che si commenta da sola. Voglio attenzione perché noto un po' troppa fiducia. Dovremo andare oltre i nostri valori".

Anche l'Atalanta ha dei giocatori non al meglio: su tutti Muriel e Zapata, non al top e in forte dubbio.