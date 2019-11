Atalanta-Cagliari, le formazioni ufficiali: Ilicic in attacco con Muriel

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Atalanta-Cagliari: Gasperini punta su Gomez, Ilicic e Muriel in attacco.

Le formazioni ufficiali di - :

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel. All.: Gasperini

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Castro, Oliva, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All.: Maran

Sono Atalanta e Cagliari ad aprire la domenica di campionato. Le due compagini, tra le più belle realtà di questo inizio di stagione, si affrontano a Bergamo in un match valido per l’undicesimo turno di che mette in palio punti importanti per le zone di alta classifica.

Gian Piero Gasperini schiera la formazione orobica con un 3-4-1-2 nel quale sono Toloi, Djimsiti e Palomino a comporre il terzetto di difesa davanti a Gollini.

A centrocampo, Freuler e Pasalic formano la cerniera di mediana, mentre Castagne e Gosens sono chiamati a presidiare gli esterni. In attacco, spazio al duo Ilicic-Muriel , a loro supporto c’è Gomez .

Rolando Maran risponde con un 4-3-1-2 che prevede Cacciatore, Pisacane, Klavan e Lykogiannis in difesa davanti ad Olsen.

A centrocampo, Oliva è il vertice di un rombo che prevede Castro e Rog come interni di destra e sinistra e Nainggolan qualche metro più avanti in veste di trequartista. In attacco tocca a Joao Pedro e Simeone.