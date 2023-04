Arsenal-Southampton 3-3: i Gunners rischiano il tracollo, ma si salvano nel finale

Incredibile pareggio in rimonta dell’Arsenal che, sotto di due reti, pareggia al 90’ e sfiora la vittoria: ora il City può tentare il sorpasso.

L’Arsenal non sa più vincere, ma nel 32’ turno di Premier League, riesce quanto meno ad evitare una clamorosa sconfitta interna contro il Southampton che, a pochi minuti dal triplice fischio finale, sembrava praticamente certa.

All’Emirates Stadium, agli ospiti è bastata una manciata di secondi per portarsi in vantaggio: errore incredibile di Ramsdale in fase di impostazione, ad approfittarne è Alcaraz che non ha problemi nell’insaccare in rete il pallone che vale lo 0-1.

Sotto di una rete i Gunners provano a reagire ma al 14’ sono incredibilmente i Saints a passare ancora grazie ad un diagonale del grande ex di turno Theo Walcott.

La reazione dell’Arsenal è ancora veemente e al 20’ è Martinelli a sfruttare al meglio un assist di Saka e ad accorciare le distanze. La partita è bella e regala continui ribaltamenti di fronte e al 26’ solo Ramsdale nega ad Elyounoussi la rete dell’1-3.

Per i Saints l’appuntamento con la terza marcatura è comunque solo rimandata al 66’ quando è Caleta-Car, sugli sviluppi di un calcio d’angolo a insaccare da distanza ravvicinata.

L’Arsenal riprende a spingere nella speranza di riaprire i giochi e all’88’ vede i suoi sforzi premiati quando è Odegaard, con un gran tiro a rimettere tutto in discussione.

Appena il tempo di rimettere il pallone in gioco e all’Emirates accade l’incredibile: lunga azione dell’Arsenal, Bazunu respinge un tiro di Nelson, ma il pallone finisce dalle parti di Saka che di sinistro segna il goal del 3-3 al 90’.

Galvanizzato dal pareggio l’Arsenal dà tutto per provare a vincere la partita e al 93’ solo la traversa nega a Trossard quello che sarebbe stato il goal del clamoroso sorpasso.

I Gunners vanno alla conclusione pericolosa in un altro paio di occasioni, ma il risultato non cambia più: è 3-3.

Per gli uomini di Arteta si tratta del terzo pareggio consecutivo, quello che vale il +5 sul Manchester City secondo che però ha giocato ben due partite in meno e può ora puntare a far sua la testa della classifica dopo un lunghissimo inseguimento.