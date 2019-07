Arsenal-Fiorentina 3-0: disfatta viola in International Champions Cup

Brutto ko per la Fiorentina: l'Arsenal vince 3-0 grazie alla doppietta di Nketiah e al goal di Willock. Passo indietro per Montella.

Dopo la vittoria sul Chivas, la conosce la prima sconfitta in International Champions Cup: vince l' e lo fa in maniera netta, con un secco 3-0 che non lascia spazio a repliche. 'Gunners' che si confermano in seguito al successo contro il .

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

A sfiorare il vantaggio per prima è però la Fiorentina: Vlahovic (il migliore dei suoi), si fa tutta la metà campo palla al piede prima di calciare verso la porta di Martinez, graziato da Sottil che non riesce a ribadire in goal da pochi passi.

Check out today's match highlight brought to you by @budlight.



Nketiah with the clinical finish despite being surrounded by bodies! pic.twitter.com/ZNkBzBP13g — International Champions Cup (@IntChampionsCup) July 21, 2019

Passano tre minuti e l'Arsenal passa: Nketiah si avventa su un pallone toccato da Cristoforo, finta e tiro perfetto per superare Dragowski. Viola vicini al pari di nuovo con Vlahovic ma sono gli inglesi a trovare il raddoppio sempre con Nketiah, ben servito da Lacazette nell'occasione.

Questa rete spegne le speranze dei toscani che si lasciano andare fino al definitivo tris firmato Willock, bravo a superare Terracciano con il sinistro dopo l'ottimo passaggio filtrante di Lacazette.