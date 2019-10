Armenia-Italia Under 21 0-1: Scamacca di testa, azzurrini secondi

Un colpo di testa di Scamacca nel primo tempo basta all'Italia Under 21 per superare l'Armenia: tante occasioni non sfruttate dai ragazzi di Nicolato.

Poteva essere molto più larga la vittoria dell' Under 21 sui pari età dell'Armenia: azzurrini ispirati ma spreconi negli ultimi metri, dove non hanno sfoggiato il killer instinct utile per chiudere una partita che ha seguito un canovaccio ben preciso dal primo all'ultimo minuto.

Nicolato sceglie Sottil e Scamacca a supporto di Cutrone, Frattesi e Zanellato ai fianchi del regista Locatelli. Al centro della difesa in tandem con Bastoni c'è Ranieri, Carnesecchi confermato tra i pali. Padroni di casa con l'unica punta Hovhannisyan.

Il dominio italiano è palese fin dalle battute iniziali: Sottil spreca una clamorosa opportunità a tu per tu con il portiere, Daniielian salva sul tentativo di Zanellato. Al 20' il goal che decide l'incontro: cross perfetto dalla destra di Sottil per la testa di Scamacca che schiaccia in maniera vincente da pochi metri.

Cutrone ha due occasioni consecutive ma dimostra di non essere freddo, Scamacca non inquadra lo specchio della porta dopo l'uscita incerta di Aslanyan. In mezzo una conclusione da metà campo di Mkrtchyan, deviata in corner da Carnesecchi.

La serata no di Cutrone prosegue nella ripresa: due diagonali disinnescati da Aslanyan, vincitore del confronto diretto con l'ex attaccante del . Luca Pellegrini spreca clamorosamente da zero metri: coordinazione sbagliata e pallone altissimo.

Nicolato inserisce Pinamonti per il quarto d'ora finale ma, proprio allo scadere, rischia di profilarsi la beffa: sinistro di Bichakhchyan che si stampa sulla traversa. Sul ribaltamento di fronte Cutrone si fa rimontare sul più bello e il risultato non cambia. Tre punti d'oro che valgono il secondo posto nel girone di qualificazione ad Euro 2021 a -3 dall' con 7 punti (e una gara in meno).