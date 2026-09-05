Anteprima di Serie A di Juventus-Milan: tutto quello che c'è da sapere

Juventus-Milan: dettagli della partita

Serie A - Game Week 3 6 set 2026 - 14:45 Allianz Stadium

Juventus e Milan scenderanno in campo il 6 settembre 2026 alle 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

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Le big italiane si sfidano a Torino

La Juventus torna all'Allianz Stadium per ospitare il Milan sotto le luci della domenica sera nella 3ª giornata della Serie A 2026/27. Forte di due vittorie consecutive e di due clean sheet di fila in vista del weekend, la squadra bianconera punta a conquistare un altro successo casalingo pesante e a mantenere il proprio slancio iniziale in vetta alla classifica. Per il Milan, la trasferta verso ovest fino a Torino rappresenta un test durissimo per dare seguito al proprio avvio perfetto di campionato.

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L'accelerazione della Juventus nel secondo tempo affonda il Parma

La Juventus arriva a domenica dopo aver ottenuto un composto successo per 2-0 in casa contro il Parma nella 2ª giornata (29 agosto). Dopo un primo tempo senza reti, il subentrato Nicolás González ha sbloccato la gara al 62', prima che Teun Koopmeiners blindasse i tre punti all'88'. Insieme al successo esterno per 1-0 contro il Frosinone all'esordio, la Juventus è a punteggio pieno con 6 punti e zero gol subiti, a conferma di un'organizzazione difensiva solidissima sotto la propria linea arretrata guidata da Gleison Bremer.

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Ramos trascina il Milan alla vittoria sul Venezia

Il Milan arriva a Torino pieno di fiducia dopo aver conquistato una vittoria per 2-0 sul Venezia a San Siro nella 2ª giornata (28 agosto). L'attaccante Gonçalo Ramos ha firmato il gol d'apertura al 69', prima che una sfortunata autorete nel finale di Redouane Halhal chiudesse i conti. Insieme al successo esterno per 2-1 contro il Torino nella 1ª giornata, anche il Milan vanta 6 punti sui 6 disponibili, facendo affidamento su un assetto offensivo energico imperniato su Luka Modrić e Gonçalo Ramos.

Solidità difensiva contro attacco dinamico all' Allianz Stadium

Storicamente, le sfide tra questi due club di primissimo piano sono caratterizzate da enorme disciplina tattica e alta intensità per tutti i 90 minuti. La difesa impenetrabile della Juventus affronterà la sua prova più dura fin qui contro il pericoloso reparto avanzato del Milan. Con margini sottilissimi a separare le pretendenti al vertice nelle prime fasi della corsa allo Scudetto, il big match di domenica promette un classico duello italiano fin dal fischio d'inizio.

Probabili formazioni

Juventus: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Locatelli, Luiz; Conceicao, Gonzalez, Boga; Kolo Muani

Milan: Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Bartesaghi; Rabiot, Cisse; Ramos

Notizie sulle squadre e rose

La Juventus si presenta a questa partita senza Andrea Cambiaso, che ha riportato un infortunio durante la vittoria contro il Parma. Luciano Spalletti non ha ancora una probabile formazione confermata in questa fase, e sono attesi ulteriori aggiornamenti a ridosso del calcio d'inizio.

Ruben Amorim non segnala infortuni né squalifiche nel gruppo del Milan in vista della trasferta di Torino. Nessuna probabile formazione è stata confermata per gli ospiti, con aggiornamenti sulla squadra che arriveranno non appena disponibili.

Forma

La Juventus ha vinto tre delle ultime cinque partite, perdendone una e senza pareggiarne nessuna in questa serie. L'uscita più recente è stata la vittoria casalinga per 2-0 contro il Parma, e nella precedente partita di Serie A è arrivato anche un successo esterno per 1-0 contro il Frosinone. Nelle cinque gare, l'unica sconfitta è arrivata contro l'Inter in un'amichevole precampionato, persa 2-1. La Juventus ha segnato sei gol e ne ha subiti tre in questo arco di cinque partite.

Anche il Milan ha vinto tre delle ultime cinque partite, con una sconfitta e un pareggio. Il risultato più recente è stato il 2-0 contro il Venezia, seguito da una vittoria esterna per 4-2 contro il Manchester United in precampionato. L'unica sconfitta della serie è stata il 3-0 subito contro il Chelsea in amichevole. Il Milan ha segnato dieci gol nelle cinque partite e ne ha subiti cinque.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste squadre è terminato 0-0, disputato a San Siro nell'aprile 2026 in Serie A. Il precedente incrocio, sempre in Serie A nell'ottobre 2025, si era chiuso ancora senza reti all'Allianz Stadium. Negli ultimi cinque precedenti, la Juventus ha una vittoria, il Milan ha una vittoria e tre partite sono finite in parità, con l'unico risultato decisivo in Serie A tra le due rappresentato dal 2-0 per la Juventus nel gennaio 2025.