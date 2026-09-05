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Anteprima di Serie A di Juventus-Milan: tutto quello che c'è da sapere

Juventus vs Milan
Serie A
Juventus
Milan

Anteprima completa di Juventus-Milan in Serie A. Analizziamo i risultati della 2ª giornata, il momento delle due squadre e i temi chiave in vista della sfida di domenica sera all'Allianz Stadium.

Juventus-Milan: dettagli della partita

crest
Serie A - Game Week 3
Allianz Stadium

Juventus e Milan scenderanno in campo il 6 settembre 2026 alle 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

Juventus v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images

Le big italiane si sfidano a Torino

La Juventus torna all'Allianz Stadium per ospitare il Milan sotto le luci della domenica sera nella 3ª giornata della Serie A 2026/27. Forte di due vittorie consecutive e di due clean sheet di fila in vista del weekend, la squadra bianconera punta a conquistare un altro successo casalingo pesante e a mantenere il proprio slancio iniziale in vetta alla classifica. Per il Milan, la trasferta verso ovest fino a Torino rappresenta un test durissimo per dare seguito al proprio avvio perfetto di campionato.

Juventus v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images

L'accelerazione della Juventus nel secondo tempo affonda il Parma

La Juventus arriva a domenica dopo aver ottenuto un composto successo per 2-0 in casa contro il Parma nella 2ª giornata (29 agosto). Dopo un primo tempo senza reti, il subentrato Nicolás González ha sbloccato la gara al 62', prima che Teun Koopmeiners blindasse i tre punti all'88'. Insieme al successo esterno per 1-0 contro il Frosinone all'esordio, la Juventus è a punteggio pieno con 6 punti e zero gol subiti, a conferma di un'organizzazione difensiva solidissima sotto la propria linea arretrata guidata da Gleison Bremer.

AC Milan v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images

Ramos trascina il Milan alla vittoria sul Venezia

Il Milan arriva a Torino pieno di fiducia dopo aver conquistato una vittoria per 2-0 sul Venezia a San Siro nella 2ª giornata (28 agosto). L'attaccante Gonçalo Ramos ha firmato il gol d'apertura al 69', prima che una sfortunata autorete nel finale di Redouane Halhal chiudesse i conti. Insieme al successo esterno per 2-1 contro il Torino nella 1ª giornata, anche il Milan vanta 6 punti sui 6 disponibili, facendo affidamento su un assetto offensivo energico imperniato su Luka Modrić e Gonçalo Ramos.

Solidità difensiva contro attacco dinamico all'Allianz Stadium

Storicamente, le sfide tra questi due club di primissimo piano sono caratterizzate da enorme disciplina tattica e alta intensità per tutti i 90 minuti. La difesa impenetrabile della Juventus affronterà la sua prova più dura fin qui contro il pericoloso reparto avanzato del Milan. Con margini sottilissimi a separare le pretendenti al vertice nelle prime fasi della corsa allo Scudetto, il big match di domenica promette un classico duello italiano fin dal fischio d'inizio.

Probabili formazioni

Juventus: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Locatelli, Luiz; Conceicao, Gonzalez, Boga; Kolo Muani

Milan: Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Bartesaghi; Rabiot, Cisse; Ramos

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Juventus - Milan

4-2-3-1
Juventus crest
Juventus
JUV
Formazione
Milan crest
Milan
MIL
3-4-2-1
25G. Vicario3G. Bremer15P. Kalulu26J. Lucumi2M. Celik13J. Boga12D. Luiz31N. Gonzalez5M. Locatelli7C. Conceicao9R. Kolo Muani16M. Maignan31S. Pavlovic5K. De Winter34M. Gila2P. Estupinan12A. Rabiot80Y. Musah14L. Modric70A. Cisse21S. Chukwueze9G. Ramos
Milan crest
Milan
MIL
4-2-3-1
Juventus

Formazione titolare

Milan

Allenatore

  • L. Spalletti
  • R. Amorim

La Juventus si presenta a questa partita senza Andrea Cambiaso, che ha riportato un infortunio durante la vittoria contro il Parma. Luciano Spalletti non ha ancora una probabile formazione confermata in questa fase, e sono attesi ulteriori aggiornamenti a ridosso del calcio d'inizio.

Ruben Amorim non segnala infortuni né squalifiche nel gruppo del Milan in vista della trasferta di Torino. Nessuna probabile formazione è stata confermata per gli ospiti, con aggiornamenti sulla squadra che arriveranno non appena disponibili.

Forma

JUV

JUV - Forma

CHE
V0-1
INT
S1-2
PAL
V2-0
FRC
V0-1
PAR
V2-0
Gol segnato (subito)
7/2
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
MIL

MIL - Forma

INT
D1-1
CHE
S3-0
MUN
V2-4
TOR
V1-2
VEN
V2-0
Gol segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

La Juventus ha vinto tre delle ultime cinque partite, perdendone una e senza pareggiarne nessuna in questa serie. L'uscita più recente è stata la vittoria casalinga per 2-0 contro il Parma, e nella precedente partita di Serie A è arrivato anche un successo esterno per 1-0 contro il Frosinone. Nelle cinque gare, l'unica sconfitta è arrivata contro l'Inter in un'amichevole precampionato, persa 2-1. La Juventus ha segnato sei gol e ne ha subiti tre in questo arco di cinque partite.

Anche il Milan ha vinto tre delle ultime cinque partite, con una sconfitta e un pareggio. Il risultato più recente è stato il 2-0 contro il Venezia, seguito da una vittoria esterna per 4-2 contro il Manchester United in precampionato. L'unica sconfitta della serie è stata il 3-0 subito contro il Chelsea in amichevole. Il Milan ha segnato dieci gol nelle cinque partite e ne ha subiti cinque.

Precedenti

Testa a testa

JuventusPareggioMilan
1
3
1
Serie A
Milan badge
Milan
MIL
0
Juventus badge
Juventus
JUV
0
FIN
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
0
Milan badge
Milan
MIL
0
FIN
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
2
Milan badge
Milan
MIL
0
FIN
Supercoppa di Lega
Juventus badge
Juventus
JUV
1
Milan badge
Milan
MIL
2
FIN
Serie A
Milan badge
Milan
MIL
0
Juventus badge
Juventus
JUV
0
FIN
3Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

L'ultimo confronto tra queste squadre è terminato 0-0, disputato a San Siro nell'aprile 2026 in Serie A. Il precedente incrocio, sempre in Serie A nell'ottobre 2025, si era chiuso ancora senza reti all'Allianz Stadium. Negli ultimi cinque precedenti, la Juventus ha una vittoria, il Milan ha una vittoria e tre partite sono finite in parità, con l'unico risultato decisivo in Serie A tra le due rappresentato dal 2-0 per la Juventus nel gennaio 2025.

Classifica

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
330083+59
V
V
V
2
RomaRomaROM
321080+87
D
V
V
3
AtalantaAtalantaATA
321031+27
D
V
V
4
ComoComoCOM
321073+47
V
V
D
5
MilanMilanMIL
220041+36
V
V
6
JuventusJuventusJUV
220030+36
V
V
7
LazioLazioLAZ
220020+26
V
V
8
UdineseUdineseUDI
211043+14
V
D
9
SassuoloSassuoloSAS
21013303
V
S
10
FrosinoneFrosinoneFRC
210131+23
V
S
11
NapoliNapoliNAP
31025503
S
S
V
12
CagliariCagliariCGL
21011103
S
V
13
LecceLecceLEC
210124-23
S
V
14
TorinoTorinoTOR
310245-13
V
S
S
15
BolognaBolognaBOL
200202-20
S
S
16
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
200203-30
S
S
17
MonzaMonzaMON
200237-40
S
S
18
VeneziaVeneziaVEN
200204-40
S
S
19
GenoaGenoaGEN
300317-60
S
S
S
20
FiorentinaFiorentinaFIO
300319-80
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

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