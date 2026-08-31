Anteprima di Paris Saint-Germain-Monaco in Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Paris Saint-Germain-Monaco: dettagli della partita

Ligue 1 - Game Week 3 4 set 2026 - 15:05 Parc des Princes

Paris Saint-Germain e AS Monaco scenderanno in campo il 4 settembre 2026 alle 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

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Big match del venerdì sera a Parigi

Il Paris Saint-Germain torna in casa per affrontare l'AS Monaco sotto le luci del venerdì sera al Parc des Princes, in occasione della terza giornata. Dopo due pareggi consecutivi in avvio della difesa del titolo, il PSG punta a conquistare la prima vittoria della stagione di Ligue 1 davanti ai propri tifosi. Per il Monaco, la trasferta del venerdì nella capitale rappresenta un'ottima occasione per dare seguito al suo avvio perfetto e lanciare un primo segnale nella corsa al campionato.

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La rimonta del PSG nel recupero a Lille

Il PSG di Luis Enrique arriva alla sfida di venerdì alla ricerca della prima vittoria in campionato dopo aver strappato un emozionante 2-2 in trasferta contro il LOSC Lille nella seconda giornata, il 28 agosto. Sotto 2-0 nelle fasi finali del match dopo i gol di Hákon Haraldsson e Dilane Bakwa, il PSG ha messo in scena una notevole rimonta nel recupero con Vitinha a segno al 90' prima del pareggio del capitano Marquinhos al 95'. Tornando a Parigi, il PSG avrà bisogno di una disciplina difensiva molto migliore sin dal fischio d'inizio per contenere l'attacco diretto del Monaco.

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La doppietta di Paris Brunner affonda il Marsiglia

L'AS Monaco arriva nella capitale pieno di fiducia dopo l'importante vittoria per 2-0 sui rivali dell'Olympique de Marseille allo Stade Louis II nella seconda giornata, il 30 agosto. L'attaccante Paris Brunner ha offerto una prestazione di alto livello, segnando al 13' e al 53' per assicurare tutti e tre i punti. Insieme al successo per 1-0 della prima giornata contro il Le Havre AC, la squadra di Adolf Hütter vanta il massimo dei punti e due clean sheet consecutivi, facendo affidamento sulla solida organizzazione del centrocampo garantita da Denis Zakaria e Lamine Camara.

La storia favorisce i campioni in carica nelle sfide ad alta tensione

Storicamente, il Paris Saint-Germain gode del vantaggio casalingo in questa sfida, anche se gli incroci tra queste due corazzate francesi producono costantemente partite intense, fisiche e ad alto ritmo. Le rapide transizioni sulle fasce del Monaco hanno creato problemi al PSG nei precedenti incontri, mentre il controllo del centrocampo centrale del PSG resta il suo motore principale. Con margini sottilissimi a separare le due squadre in questa fase iniziale della stagione, la vetrina del venerdì promette grande intensità sin dal calcio d'inizio.

Notizie sulle squadre e formazioni

Luis Enrique deve fare a meno del portiere Matvey Safonov, crollato durante il riscaldamento pre-partita prima della sfida con il Lille e ancora indisponibile. Il terzino sinistro Nuno Mendes è squalificato e salterà a sua volta la partita. In questa fase non è stata confermata alcuna probabile formazione titolare e sono attesi ulteriori aggiornamenti a ridosso del calcio d'inizio.

L'allenatore del Monaco Filipe Luis deve rinunciare agli attaccanti Folarin Balogun e Ansu Fati, entrambi alle prese con infortuni. Gli ospiti non hanno squalifiche confermate e non è stato diffuso alcun undici probabile. Gli aggiornamenti sul quadro della rosa del Monaco saranno aggiunti non appena disponibili.

Stato di forma

Il PSG ha ottenuto una vittoria, due pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro partite ufficiali, con anche un pareggio pre-campionato contro il Manchester United in questa striscia di cinque gare. L'uscita più recente si è chiusa sul 2-2 a Lille il 28 agosto, con due gol nel recupero che hanno salvato un punto dopo che il PSG era andato sotto di due reti. Ha anche pareggiato 2-2 a Rennes il 23 agosto. L'unico risultato positivo ufficiale in questa serie è stato il 2-1 contro l'Aston Villa nella Supercoppa UEFA il 12 agosto. Il PSG ha segnato sei gol e ne ha subiti sei in queste cinque partite.

Il Monaco ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con l'unica sconfitta arrivata per 2-0 contro il Coventry City in un'amichevole pre-campionato. Il risultato più recente è stato il 2-0 casalingo contro il Marsiglia in Ligue 1 il 30 agosto. In precedenza, ha battuto il Gornik Zabrze 4-1 nelle qualificazioni alla Conference League il 27 agosto e ha vinto 1-0 sul campo del Le Havre in Ligue 1 il 23 agosto. Il Monaco ha segnato dieci gol e ne ha subiti cinque in queste cinque uscite.

Precedenti

L'ultimo confronto tra questi club risale alla Ligue 1 del 6 marzo 2026, quando il Monaco vinse 1-3 al Parc des Princes. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 2-2 al Parc des Princes in Champions League il 25 febbraio 2026, dopo che il Monaco aveva vinto l'andata in casa per 2-3 il 17 febbraio. Nelle ultime cinque sfide, il Monaco conta due vittorie contro l'unica del PSG, con due pareggi, incluso un successo del Monaco per 1-0 in Ligue 1 nel novembre 2025 e una vittoria casalinga del PSG per 4-1 nel febbraio 2025.