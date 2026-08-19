Premier League - Game Week 1 22 ago 2026 - 12:30 Gtech Community Stadium

Brentford-Tottenham Hotspur inizia il 22 agosto 2026 alle 12:30 EST e alle 17:30 GMT.

Il Brentford punta a fare ancora meglio

Solo la differenza reti ha impedito alle Bees di qualificarsi per l'Europa a maggio, ma il club si è mosso bene sul mercato. In questa estate ha speso oltre 60 milioni di sterline, battendo il proprio record di trasferimento per ingaggiare il centrocampista internazionale maliano Mamadou Sangare dal Lens, aggiungendo anche giocatori già affermati in Premier League come Callum Wilson e Jaidon Anthony per aumentare le opzioni offensive.

Getty Images

Thiago è la chiave

Il talismano brasiliano Igor Thiago riuscirà a ripetere le sue prodezze della scorsa stagione? Ha fatto abbastanza per conquistarsi un posto al Mondiale con il Brasile, ma ha segnato una volta nelle ultime sei partite della sua squadra, dimostrando che il 27enne può essere un giocatore discontinuo. Resta comunque il fatto che il suo bottino di 22 gol è stato superato soltanto dai 27 di Erling Haaland.

Getty Images

Il colpo Sangare arriva per dare più mordente al centrocampo delle Bees

Quando il Lens è andato vicino a negare al PSG il titolo di Ligue 1 nella scorsa stagione, Mamadou Sangaré è stato fondamentale. Il centrocampo del Brentford ha perso Jordan Henderson e Christian Nørgaard nelle ultime due stagioni, anche se Sangaré offrirà caratteristiche diverse. Le statistiche Opta della scorsa stagione mostrano che solo Elliot Anderson ed Exequiel Palacios del Bayer Leverkusen hanno avuto una media superiore di riconquiste del possesso nei cinque principali campionati europei. Il manager Andrews è entusiasta del suo arrivo e ha dichiarato che offre alla squadra qualcosa che prima non aveva.

Dipendenza dai calci piazzati

Il Brentford ha segnato 10 gol da palla inattiva la scorsa stagione: è stato il suo dato più basso a pari merito in una campagna di Premier League, e solo tre squadre della divisione hanno fatto peggio. Eppure nessun club della divisione ha dipeso più di lui da punizioni, calci d'angolo e rimesse laterali per creare tiri. Il 41,2% dei suoi tiri è arrivato da situazioni da palla inattiva; solo Union Berlin e Getafe hanno fatto registrare dati più alti in questa metrica nei cinque principali campionati europei.

Getty Images

Gli Spurs, che hanno speso tanto, vogliono dimenticare un orribile 2025-26

Tutti e sei gli arrivi di cartello hanno impressionato nel precampionato del Tottenham, che la scorsa stagione ha evitato di poco la retrocessione. La nuova coppia di centrocampo da 185 milioni di sterline composta da Sandro Tonali e Mateus Fernandes è di grande impatto, così come i difensori Marcos Senesi e Jan Paul van Hecke. Potrebbero servire già alla prima giornata, visto che il difensore di punta Micky van de Ven non ha giocato neppure un secondo nel precampionato. Anche Pedro Porro, Mohammed Kudus e Destiny Udogie non sono scesi in campo nel precampionato, il che significa che il nuovo terzino sinistro Andy Robertson dovrebbe partire dall'inizio. Il 20enne Archie Gray potrebbe essere destinato a partire titolare come terzino destro. Il giovane jolly ha indossato la fascia da capitano del club nel precampionato dopo il trasferimento di Cristian Romero all'Atletico Madrid.

Getty Images

Probabili formazioni

Brentford (433): Kelleher; Kayode, Ajer, Collins, Lewis-Potter; Janelt, Sangare, Jensen; Ouattara, Thiago, Schade.

Tottenham (4231): Kinsky; Gray, Van Hecke, Senesi, Robertson; Tonali, Bergvall; Moore, Gallagher, Tel; Richarlison.

Notizie sulle squadre e rose

Keith Andrews dovrà fare a meno di Yehor Yarmoliuk e Sepp van den Berg per infortunio mentre il Brentford prepara la partita d'esordio. Non è stata confermata alcuna probabile formazione titolare e sono attesi ulteriori aggiornamenti a ridosso del calcio d'inizio.

Il Tottenham arriva con una lunga lista di infortunati che metterà subito alla prova la profondità della rosa di De Zerbi. Wilson Odobert, Xavi Simons, Dejan Kulusevski, Cristian Romero, Guglielmo Vicario, Micky van de Ven, Mateus Fernandes, James Maddison e Dominic Solanke sono tutti indisponibili. Non è stata fornita alcuna probabile formazione e l'attività del club sul mercato potrebbe ancora cambiare il quadro prima del calcio d'inizio.

Forma

Gli ultimi cinque risultati del Brentford parlano di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L'uscita più recente è stata il successo per 4-2 contro il Rennes in un'amichevole precampionato, mentre l'ultima partita di Premier League della scorsa stagione si è chiusa sull'1-1 con il Liverpool. Le Bees hanno anche pareggiato 2-2 con il Crystal Palace prima di subire una sconfitta per 3-0 contro il Manchester City, con una vittoria per 3-0 sul West Ham a completare questa serie. In queste cinque partite ha segnato nove gol e ne ha subiti sette.

Gli ultimi cinque risultati del Tottenham parlano di quattro vittorie e un pareggio, anche se questo rendimento si basa quasi interamente su amichevoli precampionato. L'uscita più recente è stata l'1-1 con il Getafe, mentre prima aveva battuto il Chelsea 2-1 in amichevole. Gli Spurs hanno anche ottenuto vittorie contro Sydney FC, Auckland FC e Milton Keynes Dons durante il loro programma di precampionato. L'assenza di partite ufficiali rende difficile valutare la loro forma in vista dell'esordio in Premier League.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre si è concluso sullo 0-0 al Gtech Community Stadium nel gennaio 2026. Il Tottenham ha vinto la sfida di ritorno 2-0 in casa nel dicembre 2025. Nelle ultime cinque sfide di Premier League, gli Spurs ne hanno vinte tre, il Brentford nessuna, mentre due partite sono finite in parità, con il Tottenham autore di 10 gol contro i tre del Brentford in questa serie.