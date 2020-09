L'annuncio di Brian Laudrup: "Ho sconfitto il cancro dopo 10 anni"

L'ex centrocampista danese rivela al mondo la sua battaglia vincente: "Dopo 10 anni sono guarito dal cancro del linfoma follicolare".

Una battaglia iniziata 10 anni fa, vinta come tante altre sul campo come quando giocava ed entusiasmava: Brian Laudrup, fratello di Michael e vecchia conoscenza del calcio italiano per aver militato con e , ha sconfitto il cancro.

L'annuncio lo ha dato lui stesso con un post pubblicato su Instagram: una foto che lo ritrae assieme ai medici che lo hanno seguito durante le lunghe cure, ringraziati per l'eccellente lavoro svolto.

"Oggi, dopo 10 anni di trattamenti e controlli, sono guarito finalmente dal cancro del linfoma follicolare! Un grande grazie all'incredibile e meraviglioso staff medico del Rigshospitalet".

Laudrup, come detto, giocò anche in e appese gli scarpini al chiodo a soli 31 anni, dopo l'esperienza all' . Con la nazionale danese si laureò campione d'Europa nel 1992.