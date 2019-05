Andreazzoli resta in A? Ci pensa il Bologna in caso di addio di Mihajlovic

Dopo l’ottimo lavoro svolto ad Empoli, Andreazzoli potrebbe restare in Serie A. E’ finito nel mirino del Bologna.

Con il suo non è riuscito ad evitare la retrocessione, ma questo non vuol dire che nella prossima stagione Aurelio Andreazzoli certamente non sarà in .

Il lavoro svolto dal tecnico di Massa nel corso di questa stagione ha infatti convinto tutti ed ora è aumentato il numero di società pronte ad affidargli la panchina della prima squadra.

Approdato ad Empoli nel dicembre 2017 per sostituire Vivarini, Andreazzoli prima ha condotto la compagine toscana alla guida della promozione in A grazie anche ad una striscia di 19 risultati utili consecutivi, poi nella massima serie ha sfiorato quella salvezza sfumata solo ai minuti finali del 38 turno.

L’ha fatto, dopo essere stato esonerato a novembre e richiamato a marzo, proponendo un gioco tra l’altro spettacolare, cosa questa che ha evidentemente lasciato il segno. Tra i club pronti eventualmente a puntare su di lui c’è anche il .

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la speranza del club felsineo (ma anche quella di tutta la piazza rossoblù) è quella di riuscire a trattenere Sinisa Mihajlovic, uno che il miracolo salvezza è riuscito a compierlo, ma nel caso in cui il tecnico serbo fosse attratto dalle lusinghe di club più blasonati, il club potrebbe virare proprio su Andreazzoli.

L’ex tecnico della , è stato inserito in una breve lista che comprende anche i nomi di Giampaolo e Di Francesco.