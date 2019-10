Ancelotti e il Napoli col mal da trasferta: "Colpa anche di Sarri..."

Il Napoli non vince lontano dal San Paolo nei gironi di Champions League dal 2016 e Ancelotti scherza: "Non è solo colpa mia, anche di Sarri".

Se all'esordio ha superato il in casa, nella seconda giornata del girone di il si è impantanato sul campo del . Sembra paradossale, ma non lo è. Perché gli azzurri, nei gironi della massima competizione europea, non vincono una partita in trasferta addirittura da tre anni.

Anche di questo ha parlato Carlo Ancelotti, intervistato da 'Sky' a margine della classica conferenza stampa di vigilia del match in programma domani sera a . Tanto buonumore da parte del tecnico emiliano, che ha puntato il dito... contro il collega Maurizio Sarri.

"Il Napoli non vince in trasferta in Champions League da tre anni? Non è solo colpa mia, è colpa anche di Sarri...".

Una battuta pronunciata con il sorriso con le labbra, come detto, in puro stile Ancelotti. Anche se, naturalmente, contiene una verità: il Napoli non vince in trasferta nei gironi di Champions League da tre anni. Dal dicembre del 2016, in particolare, quando superò il per 2-1 a Lisbona.

A dire il vero, una vittoria lontano dal San Paolo è arrivata anche nella stagione successiva: 2-0 a . In quell'occasione, però, si trattava dei preliminari di Champions League, superati in scioltezza. L'obiettivo è interrompere il digiuno nei gironi domani sera, a Salisburgo.