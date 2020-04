Amoroso e la Juventus solo sfiorata: "Proposero lo scambio con Henry"

Quello di Marcio Amoroso con l’ è un rapporto che è rimasto saldissimo nel corso degli anni. Approdato in Friuli nel 1996, quando era solo un giovane attaccante che era appena esploso al Guarani, con la maglia bianconera addosso ha vissuto alcuni dei momenti più belli della sua intera carriera.

Amoroso, che con l’Udinese si è laureato capocannoniere della nella stagione 1998-99 (è stato l’ultimo brasiliano a riuscirci), prima trasferirsi poi al ed iniziare un lungo girovagare che l’ha portato per un breve periodo anche al , in un’intervista rilasciata a Sportweek, ha parlato del suo ritorno ad Udine per seguire da vicino il cammino di suo figlio Matteo.

Amoroso ha svelato di essere stato vicino al prima di approdare all’Udinese.

Oggi non c’è solo il calcio nella vita dell’ex attaccante brasiliano.

“Commento le partite per Espn e possiedo le quote di un paio di società, il Boca Raton negli e il Cubillas in . Gestisco l’impresa di costruzioni della mia famiglia da circa dieci anni. Non è facie. Vogliamo costruire venti case in un luogo? Va trovava la zona, dobbiamo capirne la fattibilità, i rischi, se la zona può portare risultati economici oppure no. Poi mi metto in società con il padrone del terreno e dividiamo tutto. Mio cugino è in e mi aiuta nella gestione, ma siamo sempre in contatto. A me arrivano solo le fatture da pagare!”.