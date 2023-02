'L'ammonizione più ridicola di sempre': l'assurdo fallo di O'Nein in Championship

In Sunderland-Bristol O'Nien salta a cavalcioni su un avversario tra le risate del pubblico e viene ammonito: il fallo diventa un meme sui social.

Ci scherza su Luke O'Nien, giocatore del Sunderland:

" Abbiamo tutti stabilito che sono un idiota, q uindi divertiamoci un po': il miglior montaggio video o didascalia vince una maglia del Sunderland autografata dai ragazzi "

Il video in effetti è diventato virale, quello in cui, dopo essere stato saltato da un giocatore del Bristol, durante la partita di Championship, prova a rincorrerlo, gli si avvicina e, non sapendo come fermarlo, sale a cavalcioni su di lui.

Il tutto, tra lo stupore del suo avversario e l'ilarità dello stadio. L'arbitro, dopo aver fischiato il fallo, non può far altro che ammonire O'Nien: un'ammonizione che è già stata giudicata 'la più ridicola di sempre'.

Effettivamente, non era mai capitato di vedere un fallo tattico così fantasioso, c'è da dirlo.

Sunderland-Bristol è poi finita 1-1 e non passerà alla storia come la gara più epocale di sempre, ma come quella in cui Luke O'Nien, lui sì, ha preso il cartellino giallo più divertente mai visto su un campo da calcio.