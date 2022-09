Album Panini Mondiali Qatar 2022: quando esce e quanto costa

E' uscito l'album Panini con le figurine dei giocatori delle 32 nazionali che si contenderanno la vittoria finale ai Mondiali in Qatar.

Purtroppo per noi italiani, la Nazionale guidata da Roberto Mancini non sarà una delle protagoniste ai Mondiali in programma in Qatar: gli azzurri non si sono qualificati per la rassegna iridata che partirà il prossimo 20 novembre con il match inaugurale tra i padroni di casa e l'Ecuador.

Come ad ogni grande appuntamento, l'azienda Panini ha lanciato il suo ormai iconico album di figurine che raccoglie l'interesse di migliaia di appassionati, non solo in Italia ma in ogni parte del mondo.

Scopriamo data di uscita e caratteristiche dell'album esclusivamente dedicato ai Mondiali qatarioti.

ALBUM PANINI MONDIALI QATAR 2022: DATA DI USCITA E COSTO

L'album dei Mondiali 2022 è già uscito lo scorso 14 settembre ed è acquistabile online sul sito della Panini e nelle edicole nel formato Starter Pack, comprendente anche cinque bustine: il tutto al costo di 4.90€. Un ottimo modo per iniziare la propria collezione.

ALBUM PANINI MONDIALI QATAR 2022: LE CARATTERISTICHE

L'album è formato da 80 pagine per un totale di 670 figurine, alle quali se ne aggiungono altre 80, ossia le Panini Extra Stickers: queste non fanno parte della collezione principale e sono inserite randomicamente, in media, una volta ogni 100 bustine. Si tratta di figurine con immagini in azione di una selezione di 20 giocatori scelti tra le Legends e i Rookies che parteciperanno al torneo. Un piccolo tesoro, proposto in differenti versioni colore.

Ogni singola bustina contiene cinque figurine e costa un euro; chi invece vuole 'bruciare le tappe' acquistando direttamente il box contenente 50 bustine, può farlo al costo di 50 euro.