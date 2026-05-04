Alberto Moleiro, "il nuovo Pedri" che cerca disperatamente di farsi un nome

Da anni in Spagna Alberto Moleiro (22) è chiamato il «nuovo Pedri». Ne è orgoglioso, ma vuole affermarsi con un proprio stile. In questa stagione, solo Lamine Yamal ha segnato più goal in Liga tra i giocatori under 24.

Ronald Koeman sorride in panchina mentre il Barcellona domina il Villarreal. Al 45’ i blaugrana sono già sul 4-0 grazie a una doppietta di Ansu Fati e a un gol di Messi. Nella ripresa l’allenatore olandese osserva le riserve che si scaldano.

Tra loro c’è un ragazzo esile di 17 anni: Pedri. Koeman gli fa cenno: è il momento del suo esordio. In seguito il giovane si fa strada con discrezione ma in modo convincente nella formazione titolare. Per Koeman non è una sorpresa. “Il Barcellona voleva cederlo in prestito, ma dopo due allenamenti ho pensato: è geniale!”, ha dichiarato Koeman aESPN.

"Messi era in campo e gli ha servito subito la palla. Se Messi non apprezza un compagno, lo ignora; invece ha cercato Pedri e la sintonia è stata immediata". Essere paragonato a Pedri non è poco. "Da quando ho esordito tra i professionisti, mi paragonano spesso a lui", dice Moleiro all’EFE.

Non so se sia perché ci somigliamo — in effetti abbiamo qualche tratto in comune — ma ne vado fiero." Le analogie colpiscono: stesso taglio di capelli undercut, stessa statura. Entrambi sono cresciuti a Tenerife e sono stati scoperti dall'UD Las Palmas da ragazzi.

Entrambi sono stati formati nella rinomata accademia La Casa Amarilla. Pedri ha dieci mesi più di Moleiro, ma non hanno mai giocato insieme nel Las Palmas: il Barcellona aveva già ingaggiato Pedri quando Moleiro ha esordito.

Entrambi hanno esordito a 16 anni, giocando i primi minuti in prima squadra sotto la guida di Pepe Mel. "A quell'età avevano già un potenziale enorme", ricorda Mel a Mundo Deportivo. "Ce ne siamo resi conto subito: capivano benissimo il gioco".

La Casa Amarilla, simile alla Masia del Barcellona, punta al calcio di strada per sviluppare il controllo di palla tipico dei giocatori canari, come spiega Manuel Rodríguez, responsabile del settore giovanile del Las Palmas. Ne sono prova anche David Silva e Pedro.

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Sono i due teenager con più gol in questa Liga, immortalati in un'unica foto.

Il Barcellona, ispirato dal successo di Pedri, provò a ingaggiare anche Moleiro, ma la trattativa fallì per i problemi finanziari del club. "In campo io e Pedri siamo molto diversi", spiega Moleiro. "Abbiamo stili diversi e io devo costruirmi un nome, pur se il paragone è lusinghiero. Lui è un giocatore di livello mondiale".

Entrambi sono molto tecnici, ma Pedri è il regista: il metronomo del Barça che tocca palla quattro volte in ogni azione offensiva. Moleiro è più diretto, si proietta spesso nell’ultimo terzo e entra in area con maggiore frequenza. Con l’allenatore del Villarreal Marcelino gioca sulla fascia sinistra del centrocampo nel 4-4-2.

Marcelino è entusiasta del giocatore acquistato la scorsa estate per oltre 15 milioni di euro, una mossa che ha battuto la concorrenza di Napoli e Chelsea.

"I 16 milioni meglio spesi dal Villarreal", ha scritto SPORT nella sua prima stagione. L'elogio era meritato, anche se Moleiro ha impiegato un po' ad ambientarsi.

"All'inizio è stato difficile, perché è anche la prima volta che sono lontano da casa", spiega Moleiro. A metà stagione quella sensazione era svanita: Moleiro aveva già collezionato otto goal e tre assist. "Ora mi sento molto a mio agio con i compagni e la squadra".

Nel weekend Moleiro ha contribuito alla qualificazione del Villarreal in Champions League battendo il Levante. Il centrocampista ha mostrato la sua classe con una finta di corpo, si è accentrato e, dai 20 metri, ha calciato un destro a sorpresa e preciso.

Il suo goal al 70’ ha riportato avanti il Villarreal, che ha poi dilagato sul 5-1. Moleiro è ora a quota dieci reti in Liga, top scorer tra i centrocampisti; solo il 16enne Lamine Yamal ha fatto meglio tra gli under 24.

La sua grande stagione non è passata inosservata: "La Nazionale spagnola lo segue e vuole convocarlo presto", ha riferito MARCA. "Luis de la Fuente apprezza le sue qualità e crede che, con la giusta guida, possa diventare un giocatore chiave per il futuro. Una cosa è certa: il “nuovo Pedri” sta facendo di tutto per farsi notare".