53 punti nel girone d'andata: Juventus 2018/2019 da record

Record storico in un girone d'andata di Serie A a 20 squadre per la Juventus di Cristiano Ronaldo. I 102 punti di Conte nel mirino.

Un pareggio contro il Genoa. Un pareggio contro l'Atalanta. Una vittoria contro tutte le altre. Senza citarle tutte, basta questo per far capire quanto la Juventus abbia dominato il girone d'andata, stabilendo nuovi record e distanziando per forza di cose le rivali per lo Scudetto a distanza siderale.

Record, storici. Mai nessuno aveva ottenuto 53 punti nel girone d'andata di un campionato a venti squadre: la Juventus di Cristiano Ronaldo, trascinatore anche contro la Sampdoria con una doppietta decisiva (goal al pronti-via e rigore dopo un fallo di mano di Ferrari, c'è riuscita.

Potenzialmente la Juventus di Allegri può superare anche la magnifica stagione di Antonio Conte, quella che ha portato i bianconeri a 102 punti in classifica. Un traguardo a cui, anche incosciamente, i giocatori bianconeri puntano, di base molto più possibile in questa stagione: con un girone di ritorno identico a quello appena concluso, del resto, sarebbero 106 punti.

A proposito di numeri centenari, la Juventus ha conquistato 101 punti nel 2018: qui Madama deve condividere il record, visto che la squadra di Allegri ha eguagliato quello del Torino del 1948. Ovviamente considerando i tre punti a vittoria, visti i due assegnati settant'anni fa al Grande Torino.

Cristiano Ronaldo ha già raggiunto quattordici goal in Serie A, diventando il più grande marcatore lusitano nella storia del campionato in una singola stagione, dimostrando di essere ancora un fuoriclasse, anche lontano dal Real madrid. Con lui la Juventus è salita ulteriormente di livello, l'arma capace di schiodare anche la situazione più dura.

Rispetto alla passata stagione la Juventus ha migliorato di sei punti la sua classifica, ottenendo nuovamente il titolo momentaneo di Campione d'Inverno: un anno fa il Napoli arrivò a 48, la sua rivale a 47. Dall'inizio del 2018 alla fine del 2018, in cui tutto si è ribaltato.

Tutto può comunque ancora succedere, e prima di pensare ai record, la Juventus dovrà blindare seriamente il campionato. Molto dipenderà dal cammino di Champions League, vero obiettivo stagionale die bianconeri. L'ossessione mai sopita.

