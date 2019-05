40 goal in trasferta: Atalanta prima in Europa

Insieme all'Hoffenheim, l'Atalanta è la squadra dei cinque maggiori campionati d'Europa ad aver segnato più reti fuori casa.

Olimpico espugnato e più vicina per l'di Gasperini. La squadra bergamasca, infatti, ha superato 3-1 la contendente europea , portandosi a -1 dal terzo posto e allungando su biancocelesti e in vista delle ultime tre giornate di torneo. L'ennesima grande prova stagionale del team nerazzurro.

Dopo il goal di Parolo ci hanno pensato Zapata , Castagne e Dijmsiti a ribaltare il risultato e portare a Gasperini tre punti essenziali alla corsa Champions. In attesa di capire se la Dea riuscirà a sfidare , , e compagnia continentale, ha già dimostrato di aver fatto meglio di loro in almeno un campo.

Sì perchè grazie alle tre reti alla Lazio, sono quaranta i centri messi a segno fin qui dall'Atalanta in trasferta. Un dato che non può vantare nessuna delle grandi europee, nè la , nè Bayern, , Barcellona, o . Tutte vicine, ma non in cima alla classifica.

Cima che l'Atalanta deve condividere con l' , anch'essa a quaranta goal in trasferta durante questa stagione. Come la squadra di Gasperini, in rete trentuno volte a Bergamo, anche il team tedesco segna di più fuori casa, con 28 su 68 reti totali tra le mura amiche.

La mole realizzativa lontano da Bergamo ha ovviamente fatto registrare anche il record di vittorie esterne, con Gasperini riuscito a superare sè stesso: dopo i nove trionfi in trasferta del 2017, i dieci ottenuti grazie al 3-1 in casa della Lazio nella giornata di domenica.

Con e a contendersi il quarto posto, ora l'Atalanta ha però tutto nelle proprie mani, considerando la gara interna contro il e sopratutto la sfida allo Stadium contro la Juventus . I bianconeri puntano solamente al titolo di capocannoniere di Cristiano Ronaldo, ma non sembrano più avere il coltello tra i denti. Per la Dea una grande occasione da Champions.