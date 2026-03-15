Zero goal subiti nelle ultime due partite: la difesa della Juventus sta tornando un fattore?

La Juventus coglie una vittoria dal peso specifico enorme sul palcoscenico del Bluenergy Stadium di Udine e si porta, almeno per qualche ora, in solitaria al quarto posto in classifica che vale la qualificazione alla prossima Champions League, ovvero l'obiettivo minimo nonché l'ultimo rimasto a disposizione della Vecchia Signora.
Contro l'Udinese di Runjaic l'ha decisa il terzo goal consecutivo di Jeremie Boga, ancora a segno dopo i sigilli messi a referto contro Roma e Pisa. Buone notizie, dunque, per Luciano Spalletti che dalla trasferta in terra friulana si porta a casa un altro dato molto rassicurante.
Quale? Ovviamente quello di una difesa che con il passare delle settimane sembra stia ritrovando progressivamente le proprie certezze e quella solidità che soltanto fino a poche partite fa sembrava smarrita.