Zero goal subiti nelle ultime due partite: la difesa della Juventus sta tornando un fattore?

Nel post partita, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Luciano Spalletti, il quale ha evidenziato come sulla ritrovata solidità difensiva abbia inciso il miglioramento in fase di possesso da parte della sua squadra.

"Che miglioramento c'è stato? Il miglioramento è quando si tiene più palla noi, è nella consistenza di tenere la palla, che non dev’essere un esercizio superficiale ma per ritagliarsi degli spazi e creare delle occasioni. Bisogna essere bravi a non prendersi sempre dei rischi. Si consolida bene questa fase di essere padroni del gioco e poi si scelgono i rischi da prendersi, che vanno valutati bene. Stasera siamo stati perfetti in questo, non abbiamo concesso tanti recuperi palla. Fa parte della mentalità di una squadra forte. Stasera abbiamo giocato una partita da squadra forte”.