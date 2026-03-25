Zaragoza-Roma, il matrimonio di gennaio fin qui ha deluso: cifre e formula dell'eventuale riscatto

Ad accentuare - in negativo - il bilancio fin qui deludente di Zaragoza alla Roma è stato anche l'ingresso nel finale dei supplementari di Roma-Bologna, match rivelatosi amarissimo per la Lupa che ne ha sancito l'eliminazione dall'Europa League.

Gasp, nel disperato tentativo di trovare il successo, lo ha gettato nella mischia al posto di Celik piazzandolo a tutta fascia sulla destra, ruolo che naturalmente ha evidenziato tutte le carenze relative alla fase difensiva di uno degli innesti di gennaio. E, dopo 2', è maturato il 3-4 felsineo.