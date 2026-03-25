Zaragoza-Roma, il matrimonio di gennaio fin qui ha deluso: cifre e formula dell'eventuale riscatto

Un assist, poi il nulla.
Bryan Zaragoza alla Roma non ingrana, vuoi per lacune (involontarie) legate ad una struttura fisica che gli impedisce di tener botta agli avversari del nostro campionato, vuoi per difficoltà relative a dettami tattici che lo spagnolo arrivato a gennaio non sembra stia riuscendo ad assimilare.
Il matrimonio celebrato durante il mercato invernale fin qui non ha prodotto gli esiti sperati, con condizioni stabilite al momento del suo acquisto dal Celta Vigo (via Bayern) che ad oggi appaiono difficilmente raggiungibili.