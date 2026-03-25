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Bryan Zaragoza RomaGetty Images
Claudio D'Amato

Zaragoza-Roma, il matrimonio di gennaio fin qui ha deluso: cifre e formula dell'eventuale riscatto

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Le difficoltà ad ambientarsi nei meccanismi del calcio italiano stanno impedendo a Bryan Zaragoza di prendersi la Roma: per lo spagnolo, tolto l'assist di Napoli, rendimento ed impiego flop. E a giugno si rischia il divorzio.

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Un assist, poi il nulla.

Bryan Zaragoza alla Roma non ingrana, vuoi per lacune (involontarie) legate ad una struttura fisica che gli impedisce di tener botta agli avversari del nostro campionato, vuoi per difficoltà relative a dettami tattici che lo spagnolo arrivato a gennaio non sembra stia riuscendo ad assimilare.

Il matrimonio celebrato durante il mercato invernale fin qui non ha prodotto gli esiti sperati, con condizioni stabilite al momento del suo acquisto dal Celta Vigo (via Bayern) che ad oggi appaiono difficilmente raggiungibili.

  • L'ASSIST COL NAPOLI

    L'unico lampo offerto da Zaragoza nei due mesi giallorossi è rappresentato dal cross basso disegnato al Maradona per Malen, valso il provvisorio 0-1 nel match contro il Napoli.

    Un guizzo che non basta però a ridimensionare il resto delle prove opache del funambolico esterno offensivo iberico, anche in quell'occasione - seppur fosse all'esordio dal 1' con la Roma - avulso dal gioco nonostante l'assist.

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  • IL PROBLEMA DEL RUOLO

    Zaragoza predilige puntare l'uomo ed affondare il colpo partendo largo, invece nel 3-4-2-1 di Gasperini agire in zona più centrale sembra penalizzarlo: spazi congestionati nel mezzo ed una scarsa capacità di prevalere quando chiuso nella morsa di uno o più rivali che lo fronteggiano, anche a causa - come detto - di una stazza tutt'altro che gladiatoria (è alto 1 metro e 64).


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  • L'INGRESSO A TUTTA FASCIA NEL FINALE DI ROMA-BOLOGNA

    Ad accentuare - in negativo - il bilancio fin qui deludente di Zaragoza alla Roma è stato anche l'ingresso nel finale dei supplementari di Roma-Bologna, match rivelatosi amarissimo per la Lupa che ne ha sancito l'eliminazione dall'Europa League.

    Gasp, nel disperato tentativo di trovare il successo, lo ha gettato nella mischia al posto di Celik piazzandolo a tutta fascia sulla destra, ruolo che naturalmente ha evidenziato tutte le carenze relative alla fase difensiva di uno degli innesti di gennaio. E, dopo 2', è maturato il 3-4 felsineo.

  • LE STATISTICHE DI ZARAGOZA ALLA ROMA

    Il bottino racimolato attualmente da Zaragoza con la maglia della Roma recita 6 presenze (4 in campionato e 2 in Europa League) di cui 3 da titolare, con zero goal all'attivo ed appunto l'assist di Napoli.


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  • ZARAGOZA-ROMA: CIFRE E FORMULA RELATIVE AL RISCATTO

    La Roma ha acquistato Zaragoza dal Bayern - proprietario del suo cartellino - portando all'interruzione del prestito in corso dello spagnolo al Celta, risarcito con un indennizzo.

    L'ala è giunta a Trigoria a titolo temporaneo oneroso (a 2 milioni), con diritto di riscatto trasformabile in obbligo a 13 milioni nel cas in cui il ragazzo dovesse totalizzare almeno il 50% delle presenze giocando 45'.

    Inoltre, come evidenzia il Corriere dello Sport, se la Roma non dovesse farne proprio il cartellino in via definitiva dovrebbe pagare una penale di 500mila euro.

    Insomma, se il trend non sarà invertito non potremmo trovarci di fronte ad un affare.

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