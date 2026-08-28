Yildiz si opera, è ufficiale: quando torna dall'infortunio e quante partite salta il numero 10 della Juventus

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La peggiore delle notizie per la Juventus, notizia che in ogni caso era attesa, è arrivata: Spalletti perde Kenan Yildiz.
Il numero 10 era rientrato dalla trasferta di Frosinone lamentando un dolore al piede, che si è rivelato sintomo di un infortunio molto serio.
Gli esami hanno confermato le peggiori previsioni. Il turco resterà fuori a lungo e salterà parecchie partite sia in campionato che in Europa League.
Ma cosa si è fatto Yildiz e quando tornerà in campo con la Juventus?