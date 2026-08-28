Yildiz si opera, è ufficiale: quando torna dall'infortunio e quante partite salta il numero 10 della Juventus

A margine del sorteggio di Europa League è stato Giorgio Chiellini, intervenuto su Sky Sport, a confermare che Yildiz sarà costretto a finire sotto i ferri:

"Ci saranno i bollettini medici - le parole dell'ex difensore bianconero - Ha avuto questo infortunio al metatarso, si dovrà operare e starà fuori qualche mese. Non è un infortunio che pregiudica il futuro, per nostra e sua fortuna”.