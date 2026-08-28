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Lelio Donato

Yildiz si opera, è ufficiale: quando torna dall'infortunio e quante partite salta il numero 10 della Juventus

Serie A
Juventus
K. Yildiz

La Juventus perde Kenan Yildiz per un lungo periodo, come confermato da Chiellini: quanto starà fuori il talento turco e chi può giocare al suo posto.

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La peggiore delle notizie per la Juventus, notizia che in ogni caso era attesa, è arrivata: Spalletti perde Kenan Yildiz.

Il numero 10 era rientrato dalla trasferta di Frosinone lamentando un dolore al piede, che si è rivelato sintomo di un infortunio molto serio.

Gli esami hanno confermato le peggiori previsioni. Il turco resterà fuori a lungo e salterà parecchie partite sia in campionato che in Europa League.

Ma cosa si è fatto Yildiz e quando tornerà in campo con la Juventus?

  • LA CONFERMA DI CHIELLINI

    A margine del sorteggio di Europa League è stato Giorgio Chiellini, intervenuto su Sky Sport, a confermare che Yildiz sarà costretto a finire sotto i ferri:

    "Ci saranno i bollettini medici - le parole dell'ex difensore bianconero - Ha avuto questo infortunio al metatarso, si dovrà operare e starà fuori qualche mese. Non è un infortunio che pregiudica il futuro, per nostra e sua fortuna”.

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  • QUANDO TORNA YILDIZ

    Atteso ora un comunicato ufficiale da parte della Juventus, con il quale si dovrebbe avere maggiore chiarezza anche sui tempi di recupero di Yildiz.

    I mesi di stop del talento turco, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbero comunque essere due e mezzo circa. Forse anche tre, nella peggiore delle ipotesi.

    In questo caso il rientro in campo di Yildiz, costretto a saltare tutta la primissima parte della stagione, avverrebbe verso la fine di novembre.

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  • QUALI PARTITE SALTA YILDIZ

    Impossibile in questo momento stabilire il numero esatto di partite che Yildiz dovrà saltare a causa dell'infortunio e dell'operazione: la certezza è che, come è facile immaginare, non saranno poche.

    L'ex giocatore del Bayern si perderà intanto le prime 11 o 12 giornate di campionato, compresa quella di sabato contro il Parma valida per la seconda giornata.

    Non solo: Yildiz non sarà a disposizione di Spalletti almeno per le prime quattro giornate della Fase Campionato di Europa League, competizione a cui i bianconeri partecipano quest'anno dopo il sesto posto dello scorso campionato.

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  • IL SOSTITUTO DI YILDIZ

    Sono diverse le opzioni di Spalletti per sostituire Yildiz nel lungo periodo in cui il gioiello turco non potrà scendere in campo. A partire da Jeremie Boga, già in campo nel secondo tempo di Frosinone proprio al suo posto.

    In corsa c'è anche Kerim Alajbegovic, altro talento che l'allenatore sta centellinando e che allo Stirpe ha tenuto in panchina dall'inizio alla fine. Resiste anche l'opzione di avanzare la posizione di Andrea Cambiaso, che però ha caratteristiche molto diverse da quelle di Yildiz.

    Se Nico Gonzalez è attualmente presente in rosa ma rimane in uscita, ecco che la Juventus potrebbe tentare un ultimo acquisto dal mercato per rimpiazzare Yildiz. Ma il tempo a disposizione, in questo senso, è ormai pochissimo.

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